福祿壽合體玩惡搞　王祖藍扮淋作被捕一頭亂髮似到十足

李思捷、阮兆祥、王祖藍合組的福祿壽扮嘢能力出眾，每次合體都令觀眾笑聲不絕。相隔6年他們再度合體，無綫昨（27日）假電視廣播城隆重舉行《無綫節目巡禮2024》，當中亦有三子闊別六年再度合體亮相。



李思捷、阮兆祥、王祖藍合組的福祿壽相隔幾年再合體。

王祖藍扮淋作。

福祿壽闊別六年再度亮相無綫綜藝節目 全球公開招募扮嘢精英

一眾綜藝節目中，最吸睛的要數李思捷、阮兆祥、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》。節目賣點除了是三子闊別六年再度合體亮相無綫孭飛綜藝節目外，亦是香港首個扮嘢真人Show！三子將親身落場宣揚「扮嘢」文化，培育有強烈表演欲新世代藝人；節目更會衝出香港、全球公開招募別具扮嘢天份及潛質學員，通過重重測試選出新一代「扮嘢之王」！

祥仔扮肥蝦，嗱！真係Cross Over《中年好聲音》舞台架。

思捷扮蔡燶華，其實佢之前都扮過唔少次，但唔知點解，每次都好好笑。

昨日播出的宣傳片，除了抵死地由三子Cross Over《中年好聲音》強調「以舞台讓無數人成就夢想」外，祖藍、思捷及祥仔亦使出看家本領扮演「淋作」、「蔡燶華」及「肥蝦」，三人無論髮型、眼神及神態均與原裝人物似到足，當中以扮演淋作的祖藍最有噱頭，一頭似到十足的亂髮，再加「我嘅律師團隊未嚟之前，我係唔會回應你任何嘢嘅」，惡搞味濃！宣傳片還加插了首輪海選精彩片段，雖然一眾參選者全部「經過特別處理」，但從片段中亦隱約見到有人扮演《功夫》中的「包租婆」元秋、《食神》中的薛家燕，及經典鬼片人物貞子等。