凍齡女神與過億網紅直播帶貨惹熱議　網民狠批掉價：仙子落入凡塵

自從近年內地社交app抖音盛行之後，不少藝人都會在該平台做直播與粉絲互動來提升人氣，甚至是帶貨直播來賺錢，增加收入。一眾香港藝人近年都努力開拓內地市場，甚至將發展重心移向內地，並且投入直播帶貨之列，現年51歲的朱茵日前亦首次與內地網紅頂流小楊哥合作，一起直播帶貨。朱茵自從成為人妻人母後便主力照顧家庭，甚少參與幕前演出，至近年囡囡逐漸長大，她才復出參演內地綜藝節目，早前更接拍了ViuTV新劇《反起跑線聯盟2》，再次活躍於幕前。

朱茵是90年代性感女神。(vcg)

日前朱茵就應抖音上擁有逾億粉絲的網紅小楊哥邀請，為對方的直播帶貨擔任特別嘉賓助陣。當日朱茵在鏡頭前依然漂亮如昔，打扮高貴優雅，散發着明星風采，自帶光芒。細看之下不難發現，她的皮膚狀態非常好，光滑細嫩且透著光澤，面對眾人搞笑的瞬間，她的溫柔笑容更是讓現場各人大感驚訝，讚嘆她那種自然散發的美態這麽多年都依然沒有變化。

朱茵為小楊哥的直播帶貨助陣。(畫面截圖)

然而，朱茵這次直播帶貨卻被不少網民批評，引起了熱議。有網民甚至開post吐槽：「紫霞仙子也已經老去，一副生無可戀的樣子，在小楊哥的直播間里，至尊寶和至尊玉倆兄弟賣力的賣著燕窩，後面還站著青霞、鐵扇公主和玉面狐貍等好姐妹。紫霞仙子是多少人的女神，《大話西遊》也看了不下十遍，如今的星爺已經兩鬢白發，紫霞仙子也落入凡塵直播帶貨，可嘆時間如梭，光陰弄人啊！」不少網民更批評小楊哥的直播相當低俗，朱茵跟他們根不格格不入，跟他們一起顯得掉價。

朱茵的「紫霞仙子」形象深入人心。（《西遊記大結局之仙履奇緣》劇照）

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