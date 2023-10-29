鐵齒銅牙紀曉嵐｜「鐵三角」廿年後變成點？　50歲杜小月走晒樣

《鐵齒銅牙紀曉嵐》為早年由「鐵三角」張國立（飾 紀曉嵐）、王剛（飾 和坤）、張鐵林（飾 乾隆皇帝）三位資深演員合演的的內地經典劇集。《鐵齒銅牙紀曉嵐》由2001年開始播出，第一部得到極好口碑後更拍攝了總共四部165集，橫跨整整十年！以每集45分鐘來計，即整套《鐵齒銅牙紀曉嵐》時長為7,425分鐘，超過123小時！《鐵齒銅牙紀曉嵐》在內地取得大成功，2002年TVB亦購入《鐵齒銅牙紀曉嵐》四部的版權於翡翠台7點半黃金時段播出，同樣受到觀眾歡迎！



《鐵齒銅牙紀曉嵐》三位主角合體拍新劇非常吸睛啊！（微博圖片）

「誰說～書生百無～一用～」聽到這段富有特色的前奏，不少60，70，80後的電視迷都會想起《鐵齒銅牙紀曉嵐》這套經典名作。《鐵齒銅牙紀曉嵐》以清朝乾隆時代為背景，講述紀曉嵐、和珅、乾隆皇帝三位君臣，鬥智鬥力、正相制衡、互相利用的故事，但有別於一般宮鬥劇、朝代劇等，《鐵齒銅牙紀曉嵐》走喜劇路線。除了三位主角，《鐵齒銅牙紀曉嵐》的配角，杜小月、劉全、太后等人也相當重要，第四部中更有楊千嬅飾演的芊芊加入。

張國立（飾 紀曉嵐）（《鐵齒銅牙紀曉嵐》劇照）

參演《鐵齒銅牙紀曉嵐》之後，今年68歲的張國立依舊在圈內發展，導演或參演過的作品有《你是我愛人》、《唐山大地震》、《愛情最美麗》、《我的親爹和後爸》等等，直至今日依然活躍於影視圈。

王剛（飾 和坤）（《鐵齒銅牙紀曉嵐》截圖）

今年74歲的王剛近年亦繼續有參與影視演出，例如近年有《老傢伙》、《末代廚娘》、《古董局中局》等等，而且又因為《宰相劉羅鍋》、《鐵齒銅牙紀曉嵐》中的「和坤」演出太過精彩，又有「和珅專業戶」之稱。

王剛（飾 和坤）、張鐵林（飾 乾隆皇帝）（《鐵齒銅牙紀曉嵐》截圖）

今年66歲的張鐵林憑藉1998年電視劇《還珠格格》重新走紅，及後多套影視作品都飾演過皇上角色，形象深入民心。《鐵齒銅牙紀曉嵐》之後也參演過近40套影視作品，近年也有參演劇集《星河長明》、《老傢伙》、《末代廚娘》等。

杜小月（袁立 飾）在《鐵齒銅牙紀曉嵐》中，可說是第一美女角色。（劇照）

正所謂：「十年人事幾番新。」當年46歲的張國立，53歲的王剛，44歲的張鐵林，28歲的袁立，如今亦已步入晚年。近日有網民談起《鐵齒銅牙紀曉嵐》這套經典劇集時，更有人驚覺原來當時甜美可愛的杜小月（袁立飾），如今變化已十分大。

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