郭富城生日會一細節令人細思極恐　經理人小美竟完全當方媛隱形人

天王郭富城日前迎來58歲生日，一向人緣極好的他獲不少圈中人為他慶生，不過其經理人小美的一個舉動就令不少網民揣測「天王嫂」方媛仍未得到小美的認可，甚至乎達到「不放在眼內」的地步。

城城日前迎來58歲生日！（IG/@siumayceo）

經理人小美當然在場！（IG/@siumayceo）

經理人小美當方媛隱形人

皆因，經理人小美透過社交平台分享了郭富城生日會的照片，可見沈嘉偉與太太邱淑貞、著名排舞師好友Sunny Wong、丁子高等人出席齊齊祝賀。正當大家以為只是一眾好友為郭富城慶生時，直到和郭富城相繼Post出一家人的合照，方才知方媛與兩名可愛女兒Chantelle和Charlotte亦在場，方媛更寫道：「老公生日快樂！」而郭富城亦有寫道：「謝謝老婆和女兒😊。也謝謝大家對我的所有祝福。❤️也祝福大家開開心心、快快樂樂、身體健康、事事順心。😘」

丁子高！（IG/@siumayceo）

沈嘉偉與太太邱淑貞。（IG/@siumayceo）

原來老婆同囡囡都在場！（IG/@mokafy）

方媛公開祝福城城。（網上圖片）

小美絕少提起方媛 婚前曾讚對方斯文

郭富城與方媛結婚6年，小美仍絕少公開提到方媛，二人婚前小美只講過：「我見過呢個女仔，印象OK，斯斯文文，識咗佢年幾。」不過，早年方媛出席公開活動，小美亦為方媛協調傳媒訪問。

城城婚禮當日，小美現身派利是。（VCG）

小美為郭富城財產掌舵人

郭富城在2020年曾自爆掌控家中的財政大權的既不是自己，亦不是老婆方媛，他更透露他的財產都放心交由公司會計及經紀人小美打理。他表示自己對理財一點不擔心，因為一直盤數都不錯，更稱自己只是專心做藝人尋求突破！

其實小美自1993年成為城城經理人以來，30年間只全心全意成就城城一位藝人，二人在事業上共度不少風浪。有傳雖然小美本來打算到外國生活，適逢郭富城當年陷入了合約糾紛。為了幫助郭富城，她留了下來，並成立工作室，全心全意為郭富城的事業保駕護航。曾有傳工作室一度陷入財政困難，小美和城城亦拿出私人錢為公司度難關。

郭富城為小美父親扶靈。

小美至今仍單身

仍單身的小美曾寫道：「而小美的『愛情』，早已全力投放在歌詞創作上，我有我的世界，我的快樂！能看到朋友快樂，我更快樂！」

多年來一直協助郭富城發展演藝事業、管理財政及私人事務等，全心全意為城城鋪排事業，單身至今。小美曾親述跟城城工作關係：「大家識於微，有着一起成長、一起奮鬥的情懷，感情深厚得好比家人，那何來需要甚麼戀情？」（VCG）

一家四口幸福美滿。（微博@郭富城）