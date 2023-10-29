周星馳會再作幕前演出？　田啟文解釋暫時不會︰但已經有時間表

周星馳自從電影《長江7號》後，就再沒有在幕前演出任何角色，而轉到幕後擔任導演、編劇、監製、出品人等職位。文雋早前就邀請曾與星爺共事多年的田啟文訪問，問他星爺是不是還對電影有一團火？會否再拍戲演出？



田啟文和周星馳曾共事多年。（圖：YouTube “文雋 講呢啲 講嗰啲” 截圖）

《長江7號》是星爺最後一套演出的電影，田啟文說星爺最初並不想演戲中的角色周鐵。當年他陪星爺到內地找馮小剛來演出，田啟文說：「馮小剛問星爺會唔會演 《長江7號》？星爺因為好想他演出就說自己會演出『管工』，這個後來由林子聰演出的角色。馮小剛說這個角色都唔啱你，我之前幫過你演《功夫的》爺鱷魚幫首領，你話會幫我拍番部戲都未拍。所以他就拒絶了。」

周星馳最初並不想演周鐵這角色。（圖：網上圖片）

馮小剛推了星爺的邀請。（圖：YouTube “文雋 講呢啲 講嗰啲” 截圖）

文雋說他道聽途《西遊．降魔篇》的孫悟空角色，本來星爺曾找過姜文，在他工作室游說了一整天，最後他都不答應演出。這次星爺就沒有因為這樣而像《長江7號》般，被拒絶後就自己演出而找來黃渤。

姜文曾是周星馳的孫悟空人選。（圖：YouTube “文雋 講呢啲 講嗰啲” 截圖）

黃渤的演出也常出色。（圖：YouTube “文雋 講呢啲 講嗰啲” 截圖）

作為星爺的影迷，文雋說很期等待他的作品，不想他這麽早退休，於是就被問星爺是否有機會復出演戲？

田啟文說：「我估計會的，我之前就話過佢會再拍戲，等他過了65歲之後。」星爺今年60歲，即大家還要等多5 年。「我認識的周星馳很熱愛演戲，好喜歡演戲，他好喜歡電影，好想演戲。」

田啟文說大家等多5年就九可谐見到星爺再次演戲。（圖：YouTube “文雋 講呢啲 講嗰啲” 截圖）

「但他要甩掉以前的角色，千萬不要再叫他演以前的任何一個角色，以前的影子他完全不想要。我知道星爺那團火還在，但他不想再做（以前的角色），你們不要再諗番以前的周星馳是怎樣，不要再有想他去做有一點以前影子的角色。」