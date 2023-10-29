呂良偉楊小娟獨子呂善揚近照曝光有驚喜　鑽石級筍盤家底逾百億

現年66歲的靚佬呂良偉先後經歷過三段婚姻，首任前妻是周海媚，第二任前妻是鄺美雲，他與現任太太楊小娟於2001年結婚，兩人婚後育有一名兒子呂善揚，一家三口生活幸福愉快。夫妻倆多年來一直十分之恩愛，經常出雙入對，更不時拍拖四圍旅遊，令人羨慕。他們也會於社交網分享生活日常點滴，今年2月就曾曬出仔仔呂善揚陪他們北上旅遊的靚相。眨眼間，呂善揚今年已經21歲，日前楊小娟就於IG分享了仔仔最新近照，罕有曝光了仔仔近況。

呂良偉多年來都同太太楊小娟恩愛十足。（呂良偉微博圖片）

楊小娟post出她與仔仔的合照，並留言寫道：「兒子是媽媽生命中最重要的一部分，和他相處的每一刻都是一種珍貴的禮物，讓娘倆之間的感情更加細膩而溫馨。謝謝兒子溫暖的陪伴！💕💕💐💐🎉🎉」相中可見小娟挽實仔仔的手臂，仔仔相當乖巧。呂善揚比起大半年前看來增重了不少，面部和身形都明顯圓潤了。據知他的身高約172cm，體重逾90KG，過往一直被指老實憨厚，未得父母美貌遺傳。不過他現在似乎開始增添幾分成熟穩重感，樣子亦慢慢長開了，不少網民都留言大讚他靚仔：「英俊小鮮肉」、「瘦一瘦肯定是个大帥哥」，可說是潛力股。

呂良偉一家與甄子丹一家感情要好。（IG@mayyangxiaojuan）

呂良偉與老婆楊小娟於1998年在一場飯局上認識，比他小15年的楊小娟在內地經商多年，早已是成功的企業家，有傳她助呂良偉從負資產困局中翻身，令他一躍成為身家達數十億的富豪！兩人不時曬出在家中設宴的照片，中式風格裝修氣派十足，日子過得十分舒適。他們的仔仔呂善揚是家中獨子，盡得父母疼錫，為人乖巧孝順。他畢業於英國劍橋大學（University of Cambridge），返港後現正在IT行業實習中，前途無限，絕對是城中鑽石級筍盤。

夫妻倆生活富貴。(ig圖片)

點擊睇呂善揚近照：