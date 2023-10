極品港姐新髮型性感cosplay顏值飆升　誇張豐滿身材獲讚超越原作

今屆港姐三甲月前已出爐,分別是冠軍莊子璇、亞軍王怡然以及季軍王敏慈,不過她們的人氣似乎都不及同屆落選港姐郭珮文 (Juliana) 高。郭玥文擁有得天獨厚的豐滿身材,當日參選時已成為話題人物,亦是網民討論的焦點所在。難得她也不介意以性感形象示人,經常在IG上大騷天賦本錢曬性感美照,幾乎是有求必應,時而泳衣,時而又緊身小背心,讓她在落選後極速上位,憑住好身材成為了網民新寵。

郭珮文真係好鍾意bra-top同小背心。(IG@julianakpm)

今日郭珮文又有驚喜給大家,她換了一個全新髮型,cosplay人氣線上角色扮演遊戲《Final Fantasy XII》入面的女神,並以英文留言寫道:「Looking for my Cloud to lock my hart (尋找我的雲來鎖我的鹿)」神還原了該角色,她出眾的身材甚至比該角色的身材更加誇張和誘人,衝擊網民視覺,新髮型也充滿新鮮感,顏值瞬間飆升。

另外,她昨日又分享了她扮盜墓者羅拉的cosplay造型靚相,同樣是扮得維妙維肖。她表示:「I can be the tomb if you can be the raider (如果你能成為掠奪者,我就能成為墳墓)」有網民甚示讚她的靚樣和身材超越了該遊戲角色。

網友大讚郭珮文型格。(Instagram@julianakpm)