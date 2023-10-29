孟海出殯｜生前人緣極佳圈中摯友不捨　洪金寶撐拐杖送別最後一程

武打演員及動作指導孟海（孟景海）本月10日因食道癌病逝，終年65歲。其家人昨日（28/10）於大圍寶福山紀念館為他設靈，喪禮採用佛教儀式進行，讓親友作最後悼念。孟海生前好友包括曾志偉、錢嘉樂、錢小豪、程東、盧惠光、歐瑞偉以及董瑋等都有先後現身致祭，眾人都懷着沉痛的心情、神情哀傷抵達靈堂致哀，送別故友。而洪金寶、劉偉強、春秋戲劇學校以及香港動作特技演員公會等則送上花牌表達心意。

孟海設靈。（陳順禎攝）

孟海今日進行大殮出殯儀式，其靈柩奉移往富山火葬場進行火化禮。他的一班好友包括洪金寶、曾志偉、錢嘉樂、盧惠光、董瑋、程東以及楊明等亦有到場送別他最後一程，其中有幾位更為他扶靈，足見孟海在圈中人緣極好。而有份扶靈的楊明在接受訪問時，更不禁流下男兒淚。

錢嘉樂昨日到靈堂致祭時，被問到海哥有什麼心願未了？嘉樂表示：「我知道佢好想拍返一部代表到佢自己嘅動作電影，咁當然都係一個心願嚟，呢樣嘢我都係好想嘅，咁希望佢可以部住我哋一齊去做到呢樣嘢。大家都可以見到，我呢十幾年都冇喺外面開，咁樣先可以喺香港培育返香港嘅年青人。」說出了孟海的遺願。

孟海於今日出殯。(葉志明攝)