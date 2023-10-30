冰上火花｜AK自我催眠似木村　Lokman、Ian爆笑對答

繼《繩角》後，AK與Lokman再一次挑戰以運動為題材嘅劇集，不過二人都認為今次《冰上火花》較為輕鬆，最大原因當然是收工後不用操肌健身。要知道拍攝運動鏡頭一定有多無少，對於運動員出身嘅Ian來說，早年嘅耐力訓練再一次大派用場，甚至拍到導演都出聲提議可以用替身⋯⋯



為怕觀眾又數鏡頭，AK呼籲大家 「唔好搞到咁大壓力， 輕鬆享受」，而Lokman就話大家鏡頭都咁多，歡迎大家逐個去數。（胡凱欣攝）

Ian以「特別瘋癲」形容所飾演嘅林千帆，原因是太難捉摸； 而Lokman飾演嘅李世達因家境關係，是一個不知天高地厚嘅年輕人；至於AK嘅球王Number One則是眾人的假想敵，要做到咁勁，他笑言只能靠鏡頭魔法，再當自己係木村拓哉就可以。一講到木村，Lokman即爆料指AK特地搵木村嘅型仔照片，並吩咐別人幫忙影相，自我催眠程度十分認真。

full gear上陣嘅好處係唔使操肌。

或許是運動員出身關係，令Ian學冰球最快上手，不過他表示由於重心與排球有所不同，故一開始也不太習慣。「 拍拍下發現多年訓練功夫無白廢， 因為耐力好夠，有啲位拍到導演話要搵替身（笑）。」 三子曾在拍攝花絮表示full gear上陣後，去廁所成為挑戰之一，不過Lokman話著鞋先係最大考驗。「 去廁所係程序多，但唔算煩，最困擾係鞋，因為要綁得好好，每次綁到一半已經好攰，所以就算休息幾耐都唔會想去除鞋。」每次拍攝冰場戲份，都要留待冰場營業結束後才可進行，通宵拍攝後再去做其他工作，Ian最高紀錄是直踩40小時。「真係返屋企沖個涼就出門口然後喺車瞓； 同埋你打嘅時候會出汗，而冰場又好凍，拍攝空檔等嘅時候好易病 。」

港版木村。（胡凱欣攝）

《冰上火花》以運動為題材，AK希望大家睇完之後可以學會面對、擁抱痛苦，講到現實中曾面對嘅痛苦，Lokman表示入行前，將自己喜歡嘅嘢變成工作，因工作壓力令跳舞變得不再純粹，當時的他感到十分辛苦。AK入行前因「試與唔試」加試年紀、成功因素、家人等問題，令他壓力十分大。至於Ian的痛苦時刻，原來是成為MIRROR後。「入行前，信念都係天道酬勤，做運動員係可以通過自己努力去達成一啲嘢，入行後發現無力感重好多，好多嘢都唔係自己控制到 ，令自己信念有少少崩塌 ，要接受呢個轉變要頗大勇氣。 」

入行後面對嘅事情，因無法控制而令Ian感到痛苦。（胡凱欣攝）

Makeup: Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre（Ian ）、Lorraine Lam@HairCulture（AK）、Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre（Lokman）

Hair: Him Ng @The Attic（Ian ）、Lorraine Lam@HairCulture（AK）、Seiko Sin@HairCulture（Lokman）

服裝: Lane Crawford, Jimmy Choo（Ian ）、 Mr Porter, Both Paris（AK）、Zegna, Christian Louboutin（Lokman）

Stylist: PIPA Creative