冰上火花熱潮｜精選全港三個冰球/溜冰/滾軸溜冰體驗 附6折體驗價

以冰球為主題的ViuTV新劇《冰上火花》啟播以來備收關注，除了有MIRROR成員陳卓賢（ Ian）、江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）主演，戲集題材對港人來說頗新鮮，故隨即掀起冰球熱潮，一眾小鏡粉更積極參與冰球及溜冰活動。本文將會分析滾軸溜冰和溜冰兩種運動特色之處，同時列出全港三個學習冰球、溜冰以及滾軸溜冰活動場所，部份更有6折體驗價，大家切勿錯過。



溜冰及滾軸溜冰全身運動 助訓練協調性、平衡感

多接受挑戰、追求刺激和速度的，可以選擇溜冰及滾軸溜冰這類全身運動。該運動需玩家學習掌握身體協調性、平衡力、穩定性以及肌肉力量，來控制滑行方向及速度。這全身運動更有助改善心肺功能、提升身體靈活性、反應能力及速度。

溜冰及滾軸溜冰應用場所和鞋各有不同，滾軸溜冰的鞋底部配有四個轆，並需在平坦地面上滑行；而溜冰鞋底部配備兩片金屬刀片，並需在冰面上滑行。因為鞋的設計不同，應用場所也有指定規定。

精選香港三個冰球/溜冰/滾軸溜冰體驗 附6折體驗價

The LOHAS康城 - Lohas Rink 溜冰場 （01會員可以積分換購）

LOHAS Rink根據國際標準而設計的溜冰場，亦是城中首個採用最新節能科技的環保溜冰場地。這邊廂一家大小同享親子之樂，笑聲不絶；那邊廂一眾年輕男女牽手同遊，甜蜜暢快。

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*費用包括租用溜冰鞋。

*溜冰人士需於每節時段完結時離場。

*請於主辦方之網站 https://lohasrink.com.hk/ 留意溜冰場之開放時間，並請於門票之指定時段內出示01 app 內的QR code換取門票進場，逾期作廢。

*開放時間如有更改，恕不另行通知。

*如有任何爭議，主辦方保留最終決定權。

The LOHAS康城 - Lohas Rink 溜冰場



日期：2023年7月4日(二) 至 2023年12月31日(日)

時間：10:00 - 22:00

地點：Lohas Rink 新界將軍澳康城路1號THE LOHAS康城2樓206-210



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4. 體驗內容：教練會在體驗班教導學員安全跌倒, 站立及前行。如參加者已懂得以上技考，教練會按評估技術水平推薦參與不同級別的課程。學員需要獨立完成上述動作才可報讀恆常班。若不能完成, 則只能報讀私人班直至能完成上述動作。

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時段（星期一至日）

12:00 - 12:45、13:00 - 13:45、14:00 - 14:45、15:00 - 15:45、16:00 - 16:45、17:00 - 17:45、18:00 - 18:45

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日期：2023年4月17日(一) 至 2024年9月30日(一)

時間：12:00 - 18:45

地點：香港滾軸溜冰學校

九龍灣宏照道38號企業廣場五期 MegaBox L8 2&5



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時段：13:00 - 19:00 (平日) / 19:30 (週末) (可入場30分鐘)

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票價：$60 (原價$65)

開放時間：

星期一至五: 1300 - 1900

星期六、日及公眾假期: 1000 - 1930

D.PARK｜溜冰體驗券 - M.I. ICE PARK 多元智能環保溜冰場



日期：2023年8月1日(二) 至 2024年7月31日(三)

時間：15:30 - 19:00

地點：M.I. Ice Park 多元智能環保溜冰場

荃灣青山公路－汀九段398號D Park L1

