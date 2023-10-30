岩布仙尼與陳芷菁越洋視像通話 再晒意大利語「Come stai?」

亞視永恆，就連意大利著名球星、前AC米蘭中場岩布仙尼（Massimo Ambrosini）都因為亞視台慶，成為港人集體回憶。相隔多年岩布仙尼11月再來港，就連當年台慶同場的陳淽菁（原名陳芷菁）都率先再同岩布仙尼視像通話，再與對方講句「Come stai?」。



岩布仙尼11月訪港重現亞視台慶經典 與前AKB48冼迪琦玩掟壽桃包

2004年亞視台慶呢幕，令岩布仙尼成為港人集體回憶。

意大利球星岩布仙尼將旋風訪港15小時。

首席「Happy Birthday KOL」岩布仙尼再度襲港的消息一出，旋即在各大社交網站瘋狂洗板，不少球迷甚至已攞假追球星，希望到場親身見證岩布仙尼再唱生日歌。著名主持人陳淽菁（原名：陳芷菁）與岩布仙尼越洋視像通話，跟2004年台慶晚宴一樣，陳淽菁先用意大利文「Come stai?」跟岩布仙尼打招呼，並替香港巿民轉達對岩布仙尼的思念及期待，令他樂不可支。身在米蘭豪宅的他，隨即熱情跟香港巿民熱情問好，除了以「My Friend」來形容大家及淽菁！

當年亞視台慶，第一個同岩布仙尼傾計其實係陳芷菁﹗

陳芷菁笑稱要叫埋朱慧珊去搵同岩布仙尼。

岩布仙尼說：「很開心能夠再次來到香港，我急不及待想跟大家見面！Bye Bye！My Friend！」淽菁透露：「想不到當年台慶的其中一個surprise環節成為了香港人的集體回憶，這一幕更是香港電視節目的經典。今次很榮幸成為特派員，可以跟岩布仙尼越洋連線，再次跟這位意大利名宿有另類合作。還記得當年岩布仙尼唱出『Happy Birthday To Me』，那個略帶尷尬又可愛的模樣，事後我也翻看過無數次！今次我和岩布仙尼的宣傳片希望可以延續香港人的集體回憶，我也會將片段Send給珊姐，希望能引誘她『出山』，可以再跟我一起當主持，如果我與珊姐能再一次跟岩布仙尼慶祝生日也不錯吧。」

陳芷菁越洋同岩布仙尼視像通話。