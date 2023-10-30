1994年《餐餐有宋家》重播　古天樂、黃𨥈瑩、宣萱青春look出土

提起古天樂，大部分人都想起他一身健碩的身型、黝黑發亮的膚色、英俊的臉龐，不過大家還記得古天樂初出道時做TVB小生的模樣嗎？當時的他還沒有曬黑，正值24，25歲的古天樂可以用「青靚白淨」形容，同樣迷倒不少師奶、少女！



古天樂真係勁有型。（VCG）

最近TVB 1994年長篇處境劇《餐餐有宋家》重播，雖然《餐餐有宋家》不及《真情》和《愛回家》系列長壽，但依然不泛支持者。《餐餐有宋家》共計156集，由盧宛茵、梁葆貞、尹揚明、林偉、黃𨥈瑩、古天樂、陳曼娜、宣萱、張鳳妮、鄧兆尊等人主演。

劇集有不少「熟口熟面」的藝員演出。（《餐餐有宋家》截圖）

黃𨥈瑩和鄧兆尊。（《餐餐有宋家》截圖）

梁葆貞和黃𨥈瑩。（《餐餐有宋家》截圖）

《餐餐有宋家》故事講述，常開心（盧宛茵飾）早年喪夫，獨力撫養四名子女：宋金（尹揚明飾）、宋銀（林偉飾）、宋富（黃紀瑩飾）、宋貴（古天樂飾）。她雖力盡艱辛，但樂天知命，開辦「喜雀會」，聚集各路英雄，他們各有不同的性格及背景，在那裡可反映出人生百態。宋富嫁予余天齊（鄧兆尊飾）為妻，宋、余兩家遂成了殷親。開心之妹常美麗（陳曼娜飾）嫁予毛德輝（梁家仁飾）為妻。宋家與余、毛兩家又衍生許多複雜關係，妙趣橫生，笑中有淚。宋、余、毛三家人分別代表了草根、勞動階層、白領中產階級、及回流家庭，展現當今各階層香港市民的心聲，而發生在他們身上的故事，亦正是千萬香港人的寫照。

仲有宣萱！（《餐餐有宋家》截圖）

古天樂在劇中飾演「宋家」幼子的宋貴。（《餐餐有宋家》截圖）

據資料顯示，古天樂於1993年正式加入TVB，翌年就獲機會參演《婚姻物語》擔任男配角，其後也出演了《餐餐有宋家》中「宋貴」一角，當時他屬高大靚仔白淨又清秀，亦多被安排飾演富家子弟、斯文靚仔一類角色。說起來，就好似現在TVB當紅藝員吳偉豪一樣。

古天樂在劇中飾演「宋家」幼子的宋貴。（《餐餐有宋家》截圖）

古天樂因為拍劇而與黃𨥈瑩撻着。（《餐餐有宋家》截圖）

不過要講真正爆紅的時期，就是1995年參演《神鵰俠侶》飾演主角楊過，之後他和劉愷威、古巨基、吳家樂、何遠恆組成九十年代無綫「新五虎」，風頭一時無兩。在TVB工作數年後，1999年古天樂憑《刑事偵緝檔案IV》中飾演「徐飛警長」而奪得「本年度我最喜愛的男主角」（視帝），當年他才29歲，亦是史上最年輕視帝，至今紀錄未被打破。

嗰時古天樂已經好靚仔！（《餐餐有宋家》截圖）

嗰時古天樂已經好靚仔！（《餐餐有宋家》截圖）

古天樂拍《神鵰俠侶》爆紅。（網上圖片）

圍繞住古天樂，最令觀眾好奇的，莫過於是「點解要曬黑？」古天樂於1997年開始持續曬太陽及曬燈來保持古銅色皮膚，並健身及剪短髮。他也曾表示過，自己在夏天容易曬黑。不過古天樂亦都澄清過曬黑不是因為有風水師指點，而只是因為不想化妝，及喜歡黝黑形象。