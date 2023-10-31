郭富城被內地大媽捕獲露出一副嫌棄樣　網民不彈反而撐

不少市民見到明星都會希望可以影張合照留念，而作為明星通常在環境許可下都會滿足大家，始終有人找合照，某程度代表你有人氣、受歡迎。而身為四大天王之一的郭富城，在這方面更可以說是Nice guy，所以經常見到他被人野生捕獲的合照。

郭富城魅力非凡。（IG@aaronkwokxx）

在內地超市內被大媽野生捕獲。（小紅書截圖）

而近日，又有網民上載一位內地大媽在超市野生捕獲郭富城的短片，難得見到天王，大媽當然心花怒放，不過片中的郭富城卻罕有全程黑面，露出一副不太願意兼帶嫌棄的樣子，雙手還要攞住兩個橙，與心情興奮到爆的大媽站在一起可謂相映成趣，而且搞完一輪之後，大媽同行友人還爆了句：「我不會拍啊！」同時，影完相的郭富城亦即刻走人，整個氣氛非常尷尬。

郭富城笑容牽強。（小紅書截圖）

影完即走人。（小紅書截圖）

網民撐郭富城黑面有理，斥相中大媽也一點禮貌都沒有，合照完一句謝謝都沒有，只關心照片。（小紅書截圖）

短片引起網民在留言區激烈議論，有網民表示：「當明星，就是賺大家的錢，犧牲的就是個人私生活。如果無法接受，那就不適合當明星。」不過大部份網民都理解郭富城為何有此反應，指明星沒有工作的時候，也有自己的私人生活，而且感覺片中的大媽也一點禮貌都沒有，合照完一句謝謝都沒有，只關心照片，還跟同行友人各說各的。又讚郭富城雖然不太願意，但也沒有令對方失望，滿足對方要求，換轉自己是郭天王會直接走人。

網民議論紛紛。（小紅書截圖）

有網民覺得做明星就要接受犧牲私生活。（小紅書截圖）

有網民覺得做明星就要接受犧牲私生活。（小紅書截圖）