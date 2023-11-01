林青霞目睹劉家昌私下對待甄珍：怎麼可以對她那樣

劉家昌和前妻甄珍（本名章家珍）、兒子劉子千（已改名章立衡），近日就奪產之事互相指責，劉家昌和甄珍二人當年的恩愛夫妻型像給人感覺就像是戲一場。

林青霞的《雲來雲去》記下很多她生活中的所見所聞。（《雲來雲去》宣傳海報）

林青霞當年在台灣拍過不少劉家昌執導的電影，後來也和甄珍私下成為好朋友，在其著作《雲去雲來》原來一早就有寫過劉家昌和甄珍這對夫妻的私下生活，大美人林青霞看到後的感覺是劉家昌「怎麼可以對她（甄珍）那樣」。

2007年林青霞出席劉家昌60歲大壽。（網上圖面）

在林青霞的書中，她說有一次在香港啟德機場的巴士上，見到劉家昌兩手空空地上了巴士，甄珍就拎著大包小包跟在他後面。林青霞當下就怪劉家昌怎麽可以讓甄珍這電影巨星一個去拎東西。

林青霞和甄珍私下會有聚會。（網上圖面）

後來有一次林青霞和劉家昌、甄珍一起吃飯，她見到「在吃白灼蝦時，甄珍她總是先把蝦頭咬掉，蝦殼剝了，放在小碗裏交給劉導演，劉導演也吃得理所當然。」還有就是每次吃飯結賬都搶不過她，坐七人車時「她（甄珍）總是客氣的搶着坐最裏面的位置，我也總是搶快一步，把靠邊容易上落的座位留給她。」

林青霞對劉家昌也很尊敬。（網上圖面）

平日一班女人見面常說瘦身、減肥的問題，當七、八個女人聚會紛紛說自己胖、小腹大要減肥時，甄珍就會跳出來問大家「你們覺得我怎麽樣？」她這自嘲和幽默就會讓大家笑成一團，在林青霞眼中甄珍是「温．良．恭．儉．讓」的女士，