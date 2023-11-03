劉家昌當年苦追甄珍14 年 但婚後竟然多次偷食

劉家昌和甄珍曾是大家眼中的恩愛夫妻，說起他們從相識到結婚，劉家昌足足用了14 年來追求甄珍，怎枓到二人的婚姻只能維持9年，現在兩夫妻更互相指責。

甄珍15歲時（1964年）報考李翰祥的國聯電影公司，在3,700 名投考者中被「甄」選出來，所以原名章家珍的她就改藝名為甄珍, 她當年和江青、紐方雨、李登惠, 、汪玲被稱為「國聯五鳳」。

甄珍說當年她同學寄這張札片去國聯，開始了她的演藝生涯。（圖：甄珍Facebook）

劉家昌說自己23 歲時第一次見到15 歲的甄珍, 便一見鐘情，但自己當年很窮不敢追求她。甄珍說當時認識劉家昌後，他就約她看電影，「我沒有去，他就罵我照片明星。」

甄當年有一個外號「小淘氣」。（圖：甄珍Facebook）

之後二人就沒有來往，到甄珍在1968年為電影《新娘與我》配音，劉家昌來到錄音室外，叫她出來突然吻她一下就轉頭跑掉，甄珍覺得這個人很奇怪，然後他就沒有再出現過。

甄珍當年是很紅的女演員。（圖：甄珍Facebook）

1974 年甄珍和謝賢在拍完電影《海鷗飛處》後結婚，劉家昌說當時他感覺像被電擊倒，痛不欲生，說「我幾近崩潰，活不下去, 覺得自己無能，所以有工作都無法做了，甚至有了去死的念頭。」

甄珍當年和謝賢很合襯。（圖：網上圖片）

婚後大概兩三個月甄珍和謝賢去台灣拍電影《一簾幽夢》，劉家昌透過其他朋友約甄珍吃飯。那日電影的工作人員打電話到酒店給甄珍找不到她，謝賢知道後在片場等了她很久，到她回來後謝賢也沒有追問她是甚麽事。

謝賢和甄珍合演電影《一簾幽夢》（圖：網上截圖）

1976甄珍去日本拍外景，劉家昌打探到她的行程，竟打電話去酒店房間說要去找她，甄珍說因為她媽媽在房，所以自己出來見他，二人在走廊碰面後就坐電梯下樓，到逹地下電梯門一打開就見到羅維導演，當天下午這件事就成為各報章的頭條。她和謝賢的婚姻也因此走到盡頭，二人決定離婚。

甄珍也估不到劉家昌會追她到日本。（圖：甄珍Facebook）

單身的甄珍和劉家昌正式相戀，甄珍在1978年不管雙親反對下和劉家昌結婚，當時劉家昌在台灣拍攝電影《黃埔軍魂》，片中主角之一谷名倫跳樓自殺身亡，死因至今成迷，當時媒體報導指是和劉家昌有關，到1999年劉家昌表示谷名倫因自己試戲墮樓亦非自殺，而當年電影拍完後，劉家昌和甄珍到美國生活。

拍完電影《黃埔軍魂》劉家昌就和甄珍到美國生活。（圖：網上圖片）

劉家昌現在與甄珍反目成仇，但當年劉家昌愛得對方死去活來，2010年劉家昌上《康熙來了》節目，節目中他詳述當年傾慕及追求甄珍的過程，當他知道甄珍與謝賢結婚，曾過不在活了，他說：「活不下去，窩囊得站不起來，整個身體發軟，後來我什麼都不要了，什麼電影導演，做歌都不要了。」

節目中劉家昌除了情深一面，亦回應自己的偷食傳聞，婚後曾被拍到多次「偷食」，他承認曾被甄珍在現場捉過，但他在節目中強調「那次只是逢場作興，好奇吧？」

以前劉家昌經常公開說自己最愛甄珍。（圖：網上截圖）

1986年二人的兒子劉子千出世，甄珍說子千出生後一年她就和劉家昌離婚，但為了兒子的成長所以二人並沒有分居。到2015年甄珍向外界透露他們的婚姻關係只維持了9年，劉子千是在2013年才知道的。

一家三口，此情不再。（圖：網上圖片）

另一方面，甄珍和謝賢在離婚後就再沒有聯絡，直至2019年甄珍推出自傳《真情真意》，昔日好友姜大衛和李琳琳夫婦約她和謝賢見面。謝賢當時還問她：「你有愛過我嗎？」雖然甄珍沒有回答他，但謝賢之後仍出席甄珍的自傳記者會，說自己還愛著甄珍。兩位甄珍前夫的表現相差實在太大了。