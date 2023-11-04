56歲吳婉芳與新抱合照完勝獲讚似家姐　霍詠盈：我才是真正贏家

現年56歲的吳婉芳在1986年參選港姐奪得亞軍後入行，但自從與富豪老公胡家驊結婚後就淡出幕前，專心相夫教子，兩人育有兩子一女。日前吳婉芳與大仔胡智略（Caspar）及新抱霍詠盈（Caroline）一起出席出席晚宴，霍詠盈在IG曬出同老公及奶奶的合照，相中所見，吳婉芳同霍詠盈分別以桃紅色及橙紅色晚裝上陣，配合晚宴主題，而胡智略就站在她們身後，三人同框畫面溫馨！當中凍齡有術的吳婉芳皮膚仍白滑緊緻，氣質出眾，網民紛紛留言大讚吳婉芳保養得宜，霍詠盈更hashtag「奶奶似家姐」，兩人似姊妹多過婆媳！

奶奶似家姐！（IG@carolinefwy）

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網民都大讚吳婉芳如「天仙下凡」，紛紛表示期待霍詠盈多多Post奶奶的靚相：「好靚嘅奶奶」、「多發點你奶奶的照片，她好漂亮」。眼見奶奶這麼受歡迎，霍詠盈亦表示開心：她在IG Story寫道：「其實大家的留言我都有看喔，但我覺得絕世美女能成為我媽咪，然後遺傳她基因的兒子是我的丈夫，我才是真正贏家。」可見她都十分認同奶奶美貌出眾。出身富裕的霍詠盈是霍英東二房孫女，爸爸霍文遜是著名醫生，而霍詠盈畢業於英國皇家藝術學院建築系碩士，她在2021年11月與胡智略結婚，婚後不時在社交平台放閃，羡煞旁人，絕對是人生贏家！

霍詠盈是霍英東二房孫女，家姐是有「霍家最美孫女」之稱的霍詠詩（Christine）。（IG@carolinefwy）

不時放閃。（IG@carolinefwy）