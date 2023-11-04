羅密歐與祝英台｜周嘉洛拋莎翁金句　網民批無劇情需要︰值得探討

周嘉洛今日（4/11）現身觀塘出席無綫熱播劇集《羅密歐與祝英台》宣傳造勢活動。對於劇集收視率成績每況愈下，播出兩星期分別得錄得20.7和19.2點，最新一周收視率跌穿20點，成績慘淡。有網民反映是劇集內容和對白「離地」所致，直指周嘉洛經常套用莎士比亞金句，表情生硬又不好笑，對劇集推進毫無幫助。



周嘉洛在劇中經常套用莎士比亞金句。（梁碧玲攝）

周嘉洛接受《香港01》訪問時表示：「我覺得收視成績幾好，首次播出的收視不用放到咁大，因為而家好多平台都可以睇返，還有一些啲唔計落收視嘅平台都可以睇返，因為我身邊有啲朋友就係用緊唔計落收視嘅平台度翻睇緊，咁所以睇返而家嘅標準嚟計，我哋收視係好好。」

周嘉洛今日為劇集宣傳造勢。（梁碧玲攝）

至於被網民批評套用莎士比亞金句，表情生硬不好笑。周嘉洛笑言：「我覺得每個人都有自己嘅睇法，確實你問我，我用自己個標準去睇，我都感受唔到。咁所以呢個有待改善。（網民批金句冇推進劇情需要！）呢個係一個深層次嘅問題喎，係值得探討。不過個人嚟講，成日都強調一樣嘢，羅密歐世世代代演佢嘅人，實在太靚仔，咁係我能力範圍內，我係做唔到佢哋嗰種味道出嚟，咁所以我好感恩畀我機會嘅人，其實搵我去演羅密歐都真係幾大膽。」

周嘉洛今日為劇集宣傳造勢。（梁碧玲攝）