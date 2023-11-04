Hillary劉沛蘅無預警宣布與洪卓立分手：因了解而分開

藝人劉沛蘅（Hillary）與洪卓立（Ken）近年愛得高調，今年5月更齊齊以情侶檔出席譚仔造勢活動，活動期間Hillary情不自禁用「阿b」稱呼Ken，甜到漏！不過，Hillary今日（4日）忽然在IG宣布分手，震驚全城！

Hillary生日Ken捉手一齊切蛋糕，十足一對新人！(梁碧玲攝)

Hillary早前接受訪問時表示自己已經預備好，只差Ken的求婚。(梁碧玲攝)

洪卓立劉沛蘅Hillary分手｜女方曾揚言等求婚：睇佢幾時求囉！

洪卓立劉沛蘅Hillary分手｜男方已見家長 女家勁滿意三件事

全文如下：

我們分開了

我們因了解而分開，沒有摻雜其他的沙石，我們會繼續前進，向自己的夢想進發！

我們承諾好好愛自己，

互相真摯的祝福大家未來有更美好的人生。

Hillary家底豐厚，家住何文田豪宅，有「模界薛凱琪」之稱的她外形出眾，近年ViuTV綜藝節目《膠戰》被捧為女神。當初是洪卓立錯手上載劉沛蘅（Hillary）抱住愛犬的相片，而傳出緋聞。初期二人堅拒承認戀情，但隨著戀情慢慢浮面，最終二人分別在個人社交平台承認交往一事。自從公開認愛後，二人愛得十分高調，加上各界都對二人的戀情相當關心，Hillary曾表示二人經已「見家長」，甚至笑言「等洪卓立儲夠老婆本就嫁」，從Hillary的對答當中完全感受到幸福滿瀉。

非常恩愛！（IG/@hungcl）

Hillary曾表示二人經已「見家長」，甚至笑言「等洪卓立儲夠老婆本就嫁」。（IG@hungcl）

當初是洪卓立錯手上載Hillary抱住愛犬的相片，而傳出緋聞。（IG@hungcl）