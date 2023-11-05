尹光演唱會｜連詩雅蝦頭擔任嘉賓　兒子孫女秘密回港捧場

有「廟街歌王」之稱的尹光，昨晚（4日）再次登上紅館舞台開騷《尹光Wan K.宇宙巡邏演唱會》，吸引不少歌迷到場支持。尹光以一身橙色西裝Look登場，造型十分亮眼，他在台上又唱又跳足足7首歌，包括《廟街》、《大笪地》、《十四座》、《數波波》、《荷蘭銀行支票》、《馬殺雞》和《你阿媽大減價》等，炒熱全場氣氛！

造型十分亮眼！（梁碧玲攝）

又唱又跳。（梁碧玲攝）

霍哥。（梁碧玲攝）

何雁詩。（梁碧玲攝）

除了多首招牌歌曲之外，當然少不了由「AI尹光」翻唱爆紅的姜濤的《Dear My Friend,》，不過在尹光獻唱前，大熒幕突然出現霍哥同何雁詩，尹光就叫兩人在台下玩試咪，但就即場用AI將他們的聲音變成尹光聲，引來全場笑聲不斷！之後連詩雅及蝦頭（楊詩敏）以嘉賓身份登場，兩人更帶埋尹光兒子和孫女上台，今次亦是尹光兒子自尹光在1991年紅館演唱會後，首度上台支持爸爸，他和女兒更是特意秘密回港捧場，三代同台的畫面非常溫馨。

連詩雅蝦頭擔任嘉賓。（梁碧玲攝）

尹光兒子和孫女秘密回港捧場。（梁碧玲攝）

憑歌寄意。（梁碧玲攝）

尹光隨後換上一身閃片西裝，頭頂一對兔仔耳，他更憑歌寄意，一連唱出三首歌曲，包括《獅子山下》、《浪子心聲》、《小李飛刀》，最後還唱出林家謙的《一人之境》，令台下觀眾聽出耳油。而演唱會嘉賓陣容亦非常鼎盛，憑「AI尹光」成功吸引到大批年輕粉絲的尹光，特意邀請了當紅YouTuber做嘉賓，包括Finally@小薯茄、試當真成員、JFFT和嘉盈等人，「大馬女神」Miko Wong亦有上台，眾人更一起大合唱《雪姑七友》，氣氛熱烈！

Finally。（梁碧玲攝）

JFFT和嘉盈。（梁碧玲攝）

大合唱！（梁碧玲攝）