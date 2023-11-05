林明禎三姐弟合體顏值高超吸睛　《飯2》冇黃子華感失望

大馬女神林明禎作為《莎莎婦女銀袋2023》的代言人，其今（5日）應邀出席活動，而身穿粉紅色露腰長裙的她，可愛又性感，其還帶同姐姐林詩枝及弟弟出席，三姐弟難得合體，她相當開心。

林明禎帶同家人現身 。（葉志明攝）

在接受訪問時，提到是次帶同姐姐及弟弟出席活動，林明禎就表好開心：「大家都好興奮，因為我哋都係第一次參加咁大嘅賽馬會。（家姐細佬留幾耐？）佢7號就返去，細佬就會陪我耐一啲。（有冇時間帶佢哋出去玩？）有呀，今晚就會帶佢哋食好嘢，帶佢哋去食點心，打邊爐，香港嘅打邊爐真係好好食。（有冇覺得自己好似本地人咁？）我依家係㗎喇，我出國旅行我返嚟香港，有一種返屋企嘅感覺。」

林明禎會帶家人去打邊爐。（葉志明攝）

而林明禎與家人關係非常好，更因為這樣不時被誤會弟弟是其男朋友，問到是次帶的弟弟是否就是經常被誤會是男朋友那一位呢？她就二話不說：「唔係呢個，呢個更加細個，佢係我哋全家最細嘅弟弟，第四個弟弟。（同佢出街會唔會保持距離，避免有誤會？）唔會，我哋都好親密，我哋從小玩到大，所以我們都抱嚟抱去。（細佬女朋友會唔會吃醋？）唔會，我哋同佢哋嘅女朋友感情都好好嘅。」

一家人外型好出眾。（葉志明攝）

另外，林明禎除了廣告代言接不停之外，在電影圈發展亦做得有聲有色，其更揚言接下來大家會一直看到她身影：「我會宣傳電影，因為喺下年嘅新年我都會留喺香港，冇咁快返屋企。」而目前在香港租屋的她，表示等租約滿後會考慮換大一點的地方，還打算在香港置業：「我呢度生活得好好，但係好貴囉，所以要努力再努力。」希望可以擁有海景山景的理想住所。

林明禎希望在香港置業。（葉志明攝）

最後提到《飯戲攻心》將推出續集，有沒有票房壓力時，她就表示：「因為有好多演員呀，我唔需要驚，有好多好多前輩演員，我呢個晚輩就唔使擔心啦！（黃子華唔拍你點睇？）其實我知道嘅時候都有啲失望，因為我嘅BB要行出去去遠啲，但係我就祝福佢。」表示是次與不同演員合作擦出不少火花，希望屆時大家入戲院支持電影。

林明禎好靚。（葉志明攝）