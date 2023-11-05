迪麗熱巴有十年冇返過新疆　網民感心痛欣賞打拼精神

內地人氣女星迪麗熱巴參加的真人騷節目《花兒與少年5》播出後大受歡迎，而在節目中她不乏分享內心說話，原來不講不知，她已有十年時間沒有回家了（新疆），讓不少網民感到心痛，更望她適時要好好休息，同時欣賞其為工作全力打拼的精神。

迪麗熱巴參加的《花兒與少年5》播出後大受歡迎 。（《花兒與少年5》微博圖片）

在節目中迪麗熱巴與表妹在某餐廳吃吃飯，二人閒聊時講到家鄉，表妹揚言在這些年中間有回去家鄉新疆，但家鄉有好大變化，自己好像變得不認得路又不太會坐公交車（巴士）了。而迪麗熱巴則表示：「我有十年沒回去了。」整整十年在外努力打拼工作，即使已成為一線女明星，亦沒有時間可以允許回家，令不少網民感到心疼。

迪麗熱巴有十年沒有回過家。（影片截圖）

所以在錄製節目時，其中一站在新疆拍攝，當拍攝完後迪麗熱巴抽空回家看看，有網民就偶遇她打扮低調陪媽媽逛街，似乎想趁這段期間好好感受家鄉味及陪伴家人。不少網民對於其十年沒有回家都感到驚訝，欣賞其為了工作全力打拼的精神，一步一步做到今時今日的成績，成為家喻戶曉的大明星。

迪麗熱巴這些年演藝工作做得有聲有色。（影片截圖）

已有十年沒有回家的她，在外亦沒有固定住所，早年她曾在節目中表示因為劇接劇忙到不可開交，使其以酒店為家，一個行李箱走天涯：「沒有確定到底要留在哪裏去生活，我從出來工作就住在酒店，我從18歲開始拍戲就一直都住在酒店。我整理東西非常利索，就是一到酒店然後拖箱子打開箱子化妝包洗漱包，然後沐浴的東西然後鋪床單然後枕套，很快不到20分鐘能把所有的事情都做好。」看來明星表面風光一面，背後的辛酸無人知曉。

迪麗熱巴以酒店為家。（微博圖片）