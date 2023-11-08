甄珍被香港電影大亨尊為恩人 大亨夫婦已和劉家昌絕交十多年

向華強是香港中國星電影公司的老闆，製作過不少賣痤的電影，和捧紅過不才明星。原來在他投身電影圈初期，他並不喜歡拍電影，幸好遇到他的「恩人」甄珍，才讓他以後走上電影的路。在1980年向華強和陳嵐和結婚，他們一家曾和甄珍及她前夫劉家昌是好朋友，但現時已和劉家昌絕交。

向華強說自己是甄珍的影迷。（網上截圖）

向華強在 2019年到台灣出席甄珍的《甄愛高雄群星會》活動，在記者會上向華強說他1969年在香港中學畢業，有同學找他去看電影《新娘與我》，那時看到這電影的女主角甄珍，覺得她又漂亮又可愛，就是大家心中的女神，就這樣成為甄珍的影迷。

向華強說電影中的甄珍漂亮又可愛。（圖：甄珍Facebook）

後來向華強就追星追到台去，說：「大概是1970、71 年，在台灣有一個電影導演看中我，找我去拍電影《行行出狀元》，女主角就是甄珍，真的巧合。」但當時向華強不會講國語，常常被人笑：「我跟導演講我不演戲了，不好玩，每天拍一兩個鏡頭，當時是甄珍跟我說，『華強，你慢慢來。』」

最初向華強覺得電影並不好想退出。（圖：向太微博）

甄珍說第一次跟向華強合作時，感覺他很斯文，「我們當時拍的是喜劇，所有演員都喜歡開玩笑，鬧著玩嘻嘻哈哈，他當時非常安靜用功躲在一旁看劇本。因為他國語不好，被人一吵就會忘記對白，他拉我到一旁說，『珍姐，你們可否細聲點？』可是大家安靜了三分鐘便忘記了。」

甄珍說向華強最初給她的印象是好斯文。（網上截圖）

向華強說當時自己國語不好又緊張，就只有甄珍安慰他，讓他記憶很深，說「我當時很辛苦拍完那部戲，沒有珍姐（甄珍）我就不會在電影圈發展，我會退出，因為我覺得演戲好累。」他說當時很多事都忘記了，只記得甄珍對他很好。

向華強當年和甄珍一起接受訪問。（網上截圖）

回到香港發展電影事業後，向華強在1980年和台灣演員陳嵐（向太）結婚，並把甄珍介紹給向太認識，她們亦成為好朋友。向太說婚後懷孕第一次肚痛就是在甄珍家，到兒子向佐出生後她也常常帶他去甄珍家玩，向佐1、2歳大時還去過甄珍家「滾床」，之後甄珍就懷孕有了章立行。

向佐小時候常到甄珍家玩。（圖：向太微博）

之前向生、向太跟劉家昌的關係也很好，2006年劉家昌在香港開《往事只能回味：劉家昌音樂會》，他們幾乎晚晚都和兒子向佐一去捧場，當時向佐還跟劉家昌學唱歌。不過向太2019 年和向華強到台灣時就跟記者說：「我有幫她（甄珍）罵那個壞人（劉家昌），後來還跟那個壞人絕交很多年。」

向華強和向太在2019年一同住台灣出席甄珍的記者會。（網上截圖）

向太說和劉家昌絕交原因和甄珍無關，也並不是為了撐甄珍而這樣，而是劉家昌的個人行為讓他們很失望。她說：「我跟向華強幫他很多，但後來我們都心灰意冷，所以跟那個人絕交，已經很久了快10年了。」