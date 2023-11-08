炎亞綸撤妨害性自主一罪即發聲明　又反問耀樂提告係為名定利？

台灣藝人炎亞綸今年6月，被網紅耀樂爆料，指其與16歲時的耀樂發生性關係並偷拍及發布性愛影片，隨後耀樂表示會提告炎亞綸。早前已經召開偵查庭，勒令炎亞綸以新台幣50萬元保釋，並限制出境。事件爆出後，他幾乎消失於幕前， 今日（8日）偵查庭完結，台北士林地方檢察署依違反《兒少性剝削條例》起訴炎亞綸，而檢察官認為妨害性自主方面證據不足，所以對其撤銷起訴。



台灣藝人炎亞綸6月時被網紅耀樂爆料，指其與16歲時的耀樂發生性關係並偷拍及發布性愛影片。

耀樂6 月時召開記者會公開一切，炎亞綸無預警現身在耀樂跟前鞠躬道歉，耀樂當場崩潰趴在桌上爆哭。（TVBS新聞網）

炎亞綸在偵結過後在社交平台發聲明，表示這五個月來他很誠實地面對自己的過去，亦感謝檢察官幫他釐清事實。文中他亦提到與耀樂分手後近五年仍有聯繫，他不能理解對方的提告動機是什麼，更反問耀樂是為了名還是利？

炎亞綸今日發聲明謝謝檢察官幫他釐清事實。(fb@炎亞綸 Aaron Yan)

聲明全文如下：

這五個月來，很認真、誠實地面對自己的過去，而今天算是一個階段的結束。



先跟身邊周遭所有關心我跟幫助我的人說聲謝謝，也對不起讓各位難過：關心這件事的人，我會秉持一貫的態度，認真的面對，不閃躲。



要謝謝檢察官在不起訴書中幫我釐清一些事實，茲就本人與耀樂之間紛擾，聲明如下：



1. 經檢察官裁決，證明本人與耀樂在交往期間與分手後，從未對其有過強制性交與黑道恐嚇之行為，謝謝檢察官證明本人清白。



2. 本人真心與誠心面對過往，且從未有任何散布之意圖，作為公眾人物，理應謹慎行事，愛惜羽毛，傳遞良善，近年除已發揮自身影響力，積極投入公益外，每年將自身部分所得揭給公益團體，讓良善循環，並面對應有責任。



3. 本人因不識法律在雙方合意下拍攝而誤觸法律，而造成社會不安和佔用公眾媒體資源深感抱歉；更對於本人無足輕重的私人情感佔據版面深感無奈和遺憾。



4. 本人與耀樂近五年仍有聯繫，且雙方互有主動，至今仍不能理解，對方提告的動機？是為名還是利？



5. 謝謝所有合作單位諒解，造成任何困擾深感抱歉，本人願意積極配合相關後續。



6. 在此期間對於給予我鼓勵的朋友、家人、和僅是一面之緣的您們，想至上最誠摯的感謝，若非有您們的鼓助我寸步難行；給予我批評指教的朋友、家人和關心此事件的人們，我也致上誠摯的感謝，讓我有深刻反省的空間。



7. 對於自己絕對沒有做的事情，再次謝謝檢察官的明鑑，對於觸法之處，必定遵守承諾，持續貢獻社會，持續潛心檢討敦促自我成長。



最後，我是公眾人物，有社會的道德責任，平時受到大眾媒體的重視和關心這是我要珍惜和尊重的，也絕對不想也不會仗著自己公眾人物的身分而去擾亂社會的秩序，眼前要做的除了面對起訴的部分，重要的是盡全力把自己的生活過好，不讓家人朋友擔心，我一樣很愛這個世界也很愛每個人，暫時不會再對外多說什麼或博取什麼關注，只希望這件事能儘快落幕，以上吳秉孺還望大眾諒解。

