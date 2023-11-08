李佳芯冇劇拍等運到　有約在身唔敢諗離巢：完咗約先算啦

由視后李佳芯（Ali)、周吉佩主持的綜藝節目《日本18種住法》即將在下周一播出，今日（8日）節目就舉行宣傳活動，此行他們體驗了日本各種各樣的住所方式，Ali在接受《香港01》訪問時就表示最難忘是住凶宅，更一整晚沒有關燈睡覺。

李佳芯最難忘住凶宅。（梁碧玲攝）

在節目中Ali體驗了日本不同地方環境的住所方式，其中住凶宅最令其難忘，在接受訪問時問到入住前有否擔心，她就表示：「有啊！但有做足準備。（驚唔驚唔吉利？）冇諗呢啲嘢都係去做嘢，我只可透露我嗰時真係冇熄燈瞓。因為我本身係嗰啲熄燈就會胡思亂想嘅人，我任何出Trip工作基本上會開少少燈。（開燈瞓成晚會唔會胡思亂想？）我有方法去令自己定落嚟。」除了住凶宅，還有鄉村小屋等，而問到有否打算在日本置業時，她就表示家人在香港，在香港置業較好。

李佳芯出席《日本18種住法》宣傳。（梁碧玲攝）

而近年少推出劇集的她，提到在早前舉行的2024節目巡禮中，不見其來年有劇集推出，問到有否覺被公司投閒置散，她就表示：「都一段時間啦冇劇，我嘅意思。呢段時間做節目囉，就算之前冇拍劇嘅時間我都做自己嘢，只不過呢段少拍劇嘅時間長少少，咁期待下一個角色。（有冇諗過萌生去意？）我哋有個合約唔係選擇留定去，演員不嬲係被動嘅，有嘢做嘅時候就做，冇嘢做嘅時候增值自己，完咗約先算啦！」

李佳芯表示冇劇拍時就增值自己。（梁碧玲攝）

提到早前受訪時公開表示想拍劇，問到有否向公司提出或公司有否主動洽談？她就二話不說：「我好少主動去搵公司傾，我有聽過有監製話角色啱，但因為有太多變數延遲咗未實行。（冇劇出驚唔驚人氣下滑？）都冇辦法要接受，盡量做好自己，所以做好功夫等運到。」而提到有報導指，其早前在大馬出席活動時遭冷待，她就笑言只不過是標題黨，並表示當時工作好開心，待遇非常好，三日兩夜的大馬行程過得好充實。