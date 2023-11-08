炎亞綸撤控耀樂緊接發聲明　強調將再提告：毀滅人生的沉重打擊

台灣藝人炎亞綸（吳庚霖，新名吳秉孺）今年6月被網紅耀樂爆料，指其與16歲時的耀樂發生性關係並偷拍及發布性愛影片，隨後耀樂表示會提告炎亞綸。今日（8日）偵查庭完結，檢察官認為妨害性自主方面證據不足，所以對炎亞綸撤銷起訴。他隨即發聲明感謝檢察官幫他釐清事實，之後他又提到與耀樂分手後最近五年仍有聯繫，所以不明白耀樂提告的動機是什麼，更在聲明中反問耀樂為了名還是利？

「抖音男神」網紅耀樂指控，16歲時遭炎亞綸偷拍性愛影片並外流。（ETtoday新聞雲）

耀樂情緒激動，無法言語。（中時新聞網）

耀樂今日下午發聲明，指炎亞綸身為公眾人物仍然不正視自己的過錯，更說檢察官撤銷的一罪會與律師研究，表示會再作出提告。

耀樂今日下午發聲明，表示會再作出提告。(ig@tnps96073)

耀樂聲明全文如下：

公眾人物本應發揮影響力為社會帶來良善之貢獻，但很遺憾的是，即便已經遭到檢察官認定犯罪而起訴，截至目前為止，吳庚霖（吳秉孺）先生仍一再以不實的說詞為其辯解、拒絕正視所犯的過錯，甚至多次對外發布聲明混淆大眾視聽，試圖將其犯罪行為美化為私人感情糾紛，吳庚𥧌（吳秉孺）先生當年利用雙方懸殊的地位，對年僅16歲的我拍攝私密影片、甚至在分手後將影片散播給他人等種種行徑，這絕對不是無足輕重的感情糾紛，而是毀滅一個16歲少年人生的沉重打擊。至於針對檢察官認為證據不足，不起訴的部分，當年我確實不懂得如何保護自己，但我會繼續與律師研議就此部分提起再議，還原真相並以正視聽。

