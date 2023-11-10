披荊斬棘3｜林志穎人氣第一奪年度冠軍　關智斌遭淘汰無緣出道

內地綜藝節目《披荊斬棘3》播出近三個月時間，今（10日）終迎來總決賽。而在是場比賽中，賽前一直表現優異、人氣極高的林志穎就奪得「年度總冠軍」，而香港代表的關智斌就遭淘汰，無緣組團出道。

林志穎獲得冠軍。（微博圖片）

奪得年度總冠軍的林志穎，綜合個人喜愛度有393.5分，是所有哥哥之中最高分，而成為冠軍在台上講出感言時，揚言曾因1場大病萌生退賽，但幸得到不少人支持才堅持下來。其後在微博發長文表示：「如果有人問我参加《披荊斬棘》的感受是甚麼？近半年的準備及錄製，我會用勇敢跨出那一步，每一次的演出都要比上一次更進步來詮釋我體會過後心情，也希望這樣的心境能够感染其他人都要勇敢邁進，不要害怕眼前的困難，只要有機會都要勇於嘗試。」

李志穎一直表現優異。（林志穎微博圖片）

另外，他亦表示想替自己打氣：「自己也很開心在這個舞台我留下了對自己的突破，八次的舞台讓我嘗試不同的演出風格，是C位或是否是整季MVP對我來說已經不是那麼重要，這些作品是團隊一起都是用盡全力詮釋突破自我的展現，只要舞台上的演出都能够带給彼此不同的感受就已經足够，不管時間過了多久，都能够再讓我想起當時的努力與回憶。再次謝謝所有背后所有工作人員們，因為你們的温暖讓我們無所畏懼的在這個舞台上發光發热，未來還有更多未知的旅程，我們一起加油，祝福大家平安健康喜樂。」

關智斌遭淘汰，無緣組團出道。（關智斌微博圖片）

至於未能成團的關智斌就在微博發文表示：「畢業了！雖然，沒有成團但我不遺憾。我能在決賽夜我代表快樂ACE參加兩個舞台！第一個舞台就是很純粹男團感覺的「Bad Boy」 ，因為自己也是男團出道，一直也覺得這一塊男團夢的拼圖是我心中的小小缺口，決賽夜終於可以用這個舞台填補這一個遺憾！而且我的三位新隊友真的太帥了。第二個舞台就是校長的歌曲「敬自己不為誰」，綵排的時候還是只想着怎麼把歌曲表達好，但當正式演出的時候，小齊說了一句「這是快樂ACE在這個比賽中的最後一個舞台…」我才意識到，我們經歷了四五月的披荊斬棘，原來完成這首歌之後就是這個旅程的終站，想到這裏不禁有點傷感。」強調雖然輸了比賽，但獲得了一份友誼：「我擁有了最無價的經驗和友情，擁有了最精彩的夏天。」