仲尼去世 |方媛曾公開向對方表白　網民重點：嗰樣唔同咗？

坐擁逾500萬粉絲的內地網紅仲尼（黃小灃），近日與烏克蘭妻子Karina Melnychuk(卡琳娜）赴印尼峇里島旅遊時，驚爆其玩水上運動遇溺死亡，有指當日是其34歲生日，生日變死忌，震驚不少粉絲。

仲尼驚爆玩水上運動遇溺死亡。（IG圖片）

而仲尼除了是網紅之外，其早年亦參加過真人騷節目錄製，最令大家記得的節目就是《非常完美》，他在節目中是非常受歡迎的男孩子，而當時亦是嘉賓之一的天王嫂方媛亦曾向其表白，可憎遭到他的拒絕。

仲尼曾是《非常完美》嘉賓 。（微博圖片）

當年的方媛名叫愛麗絲，23歳的她五官已長得相當精緻，她染上一頭金髮，樣貌外型給人一種日系可愛感覺，而且說話時慢條斯理又溫柔，其在節目上大膽地向仲尼表白：「你真的不選擇我嗎？就是因為你不喜歡，對不對。」而仲尼就當面拒絕：「我真的很奇怪你為什麼選我，其實我真的覺得你真的很可愛，而且很漂亮，但是我真的不一定，因為我不一定適合你。」二人最終配對失敗。

當年的方媛好可愛。（微博圖片）

不少網民眼見該影片後，都大嘆時間過得很快，大家的焦點又似乎集中在方媛身上。大家留言指出她當年的樣貌與現在有很大差別，特別是臉型部分，從前的她給人一種圓臉的可愛感覺，但現今的她V臉明顯，另外其鼻子亦被遭質疑整容等，但有網民就認為，只不過是經過時間的流逝，令到其嬰兒肥消失而已，而且髮型髮色都會改變一個人，現今36歲的她多了一份女人味而已。

現在的方媛多了一份女人味。（方媛微博圖片）