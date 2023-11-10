洪卓立自爆體重已達200磅 親回爛賭導致與劉沛蘅分手實情

洪卓立與劉沛蘅（Hillary）去年3月公開戀情，一直恩愛甜蜜，二人更不時在社交平台公開放閃。不過日前突然有傳洪卓立因爛賭被分手。兩人分別在社交平台上載一張日本風景照寫道︰「我們分手了。我們因了解而分開，沒有摻雜其他的沙石，我們會繼續前進，向自己的夢想出發！我們承諾好好愛自己，互相真摯的祝福大家未來有更美好的人生。」

洪卓立自爆爆肥至200磅（陳順禎攝）

爛賭導致分手傳聞莫名其妙

今晚（10/11）洪卓立現身將軍澳出席商場晚間音樂會時，就事件接受《香港01》訪問時說：「而家個心情Ok嘅，因為好好彩而家叫做有啲嘢做，變咗可以唔做諗咁多。（傳你因爛賭而分手？）其實之前我同朋友買馬玩點知中，我就好開心，就Po咗上網，跟住之後我就冇再玩，而我就估唔到大家就記住咗呢件事，又唔知點解會變咗成分手導火線，連我自己都唔知。（平時有冇同朋友玩啤牌賭錢？）我諗每一個人都會有，唔會淨係我。（唔結婚係分手原因？）呢個唔講啦，有心有心。（大家仲有冇聯絡？）都有兩句。（會唔會有機會復合？）萬事皆有可能。」

洪卓立強調正積極健身，希望體重再上升。（陳順禎攝）

不想要鋼條身型

36歲洪卓立今次激罕現身，身型與初出道走文清風時真的大有不同，對於身型有極大變化，洪卓立亦大方回應，他說：「而家係人生嘅巔峰啱啱好二百磅，我由70幾KG升到而家91KG，我唔係剩係增加脂肪，都地獄式訓練緊，希望減完出嚟唔係鋼條，因為我個頭好大，如果我鋼條身型、個頭會更加大，我就想有少少肌肉去變瘦囉，（你有信心變瘦？）睇教練囉。」