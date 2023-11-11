村超｜明星足球隊贏波　陳百祥興奮預告踢到83歲：係我第三次高潮

「香港明星足球隊X榕江村超聯隊」足球邀請賽2023今日（11日） 在香港大球場舉行，最終明星足球隊以3比1的成績獲勝。對於有如此佳績，陳百祥在接受訪問時表示：「我13歲嘅夢想係喺大球場主場踢一場波，終於喺73歲、60年後做到啦！」他續指等了半個世紀終於做到，簡直是腎上腺上升。

明星足球隊以三比一的成績而獲得勝利。（葉志明攝）

講到心情是否相當興奮，他表示：「啱啱佢哋話畀我聽抖音有破億人睇，我諗香港未試過破億人第一場球賽。」至於會否感動流淚，他說：「唔會，都已經預計咗㗎嘛！因為冇一場比賽係中央衛視、鳳凰台、抖音全程直播，我諗係中國嘅足球隊嘅第一次！」被問到在球賽中哪一場最深刻，他表示：「原本我哋輸，其實頭15分鐘就冇得踢㗎啦！佢哋快我哋好多，但估唔到一個反攻係佢哋自己頂入去，佢一泄咗氣呢就冇晒氣勢。」

「香港明星足球隊X榕江村超聯隊」足球邀請賽2023，今日（11日） 在香港大球場舉行。（葉志明攝）

講到今日老婆坐在觀眾席全程尖叫支持，他說：「我覺得佢會感動流淚，個阿伯仲可以跑來跑去。食軟飯㗎嘛大佬，佢唔開心就會攞藤條打。」他更興奮表示今天已達到人生第三次高潮，他說：「我依家四點幾五點就笑醒，點解73歲會有咁樣嘅奇遇，因為一球頭槌有50億點擊之後，全世界請我對隊波去踢波，要搞到人哋嚟挑戰我哋！呢個係我第三次高潮，第二次係贏咗比賽，第一次係認識咗我老婆，足球我踢到83歲就會退休！」