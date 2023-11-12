馬德鐘兒子馬在驤鍾情外籍美女　疑帶新歡「芬蘭公主」返港見家長

馬德鐘與太太張筱蘭的兒子馬在驤（Xiang），在本月初帶同在澳洲讀大學的女友，芬蘭藉女泳手Carita Luukkanen返港，短短三日旅程中，他帶女友食雞蛋仔、行山、去銅鑼灣Shopping、主題樂園睇日落，非常浪漫。馬在驤更帶Carita去將頭髮染成粉紅色，不過今次Carita來港是否有見家長就不得而知。在香港玩了三日後，他們就去了沙巴亞庇盡情享受陽光與海灘。

馬在驤和Carita去廸士尼樂園。（IG圖片）

Carita在香港把頭髮頭髮染成粉紅色。（IG圖片）

香港著名美食雞蛋仔。（IG圖片）

馬在驤和Carita分享在沙巴亞庇的相都是在海灘拍攝的，游水應該是這對泳手戀人最愛的運動。他們在享受陽光與海灘時，亦互相拍下男友視角和女友視角照，從相中所見二人身材都是運動型，穿上綠色比堅尼泳衣的Carita非常健康性感，馬在驤也留言道：「Carita luukkanen is princess of Finland（Carita是芬蘭公主）.」

盡情享受陽光。（IG圖片）

男朋友視角。（IG圖片）

女朋友視角。（IG圖片）

馬在驤自前年與美國女飛魚Marissa分手後，去年5月曾因一張親吻外籍男友人的照片，而被人以為他中途轉「基」，當時馬德鐘就以「笑料一則」回覆傳媒。而Carita Luukkanen原來與馬在驤前女友Marissa同為Florida International University（佛羅里達國際大學）畢業生，之後同樣到Western Sydney University（西悉尼大學）升學，亦同為游泳健將，看來馬在驤在選女朋友方面都偏好于自己有共同興趣的外籍美女。

游泳是馬在驤和Carita的共同愛好。（IG圖片）

曾捲入斷背疑雲。（IG圖片）