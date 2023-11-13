熊黛林老公手機洩驚人細節揭豪門生活真相　郭可頌疑有秘密隱瞞？

熊黛林（Lynn）於2016與身家以億計的郭可頌結婚，並於2018年4月誕下一對孖女Kaylor與Lyvia，一家四口生活得非常幸福。她不時會於社交網分享生活點滴，大曬溫馨家庭生活。今年是兩人結婚7周年，早前熊黛林便在社交網大曬當年註冊的婚照，高調放閃慶祝結婚七周年紀念日，她當時留言寫道：「七年很癢？七年不癢！七週年快樂！」大放閃光燈曬幸福，夫妻倆恩愛之情羨煞旁人。

熊黛林早前發文賀結婚7周年。(微博圖片)

熊黛林翌日又post了她與老公一起撐枱腳食燭光晚餐的甜蜜合照，寫道：「享受屬於我們兩個人的時光。」兩人暫時撇下一對寶貝女兒度過了難得的二人世界。相中兩人臉貼臉，熊黛林又獲老公獻吻，sweet到暈。不過網民的焦點卻落在郭可頌的手機之上，還特地開post討論。該名眼利的網民發現了郭可頌的蘋果手機型號竟然是幾年前的出品，寫道：「熊黛林與老公結婚7周年，沒想到餐桌上卻暴露了一個小細節，餐桌上，郭可頌旁邊竟然放著一個蘋果X還是XS手機。蘋果都更新到15了，他還在用X或XS。郭可頌是富二代，沒想到對物質追求挺低調。」直指郭可頌身家逾億卻不追求物質，日常生活不一定過得奢華，隨即惹來網民的熱議。

熊黛林與老公郭可頌結婚7周年高調放閃。(微博圖片)

有網民表示：「這年頭還有用手機評判別人窮富的」、「其實不是蘋果內存不足，很多人都不會換」、「這就是底層人的邏輯：就是，只要買得起，就得換新的。」亦有網民留言到另一個細節表示：「他扣著手機才是重點吧」意指郭可頌把手機的底部向上擺放，完美遮蔽了屏幕，「我還以為你想表達的是手機桌上喜歡反過來放，不信任女方呢」、「留言區各種理解力，說反著放就是有秘密不想讓人看見」一部手機可以看到這麼多資訊，網民果然聯想力豐富。

熊黛林嫁給郭可頌成為豪門少奶奶。(微博圖片)

點擊睇郭可頌的手機以及兩人甜蜜合照：