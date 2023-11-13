陳淑蘭自爆打Botox遇假醫生出意外　認曾摑情敵莫可欣：唔止一巴

陳淑蘭（蘭子）近日現身伍仲衡與周國豐的直播節目，三個幾鐘內貫徹其敢言性格，什麼都夠膽講，包括感情生活、情緒病與自殘經歷、與張國榮、周星馳的合作點滴等等，她表示最初高志森邀請自己拍《家有囍事》時，她曾因怕紅而拒絕；而曾與方中信拍拖的她，被觀眾問到是否曾摑過莫可欣一巴，她說：「唔止一巴！」



陳淑蘭在直播無所不談，直言已經5年冇拍拖的她，但很享受目前生活，說：「我最緊要夠錢吃喝玩樂就得！」自爆每兩星期就去一次旅行，覺得自己根本不適合結婚，家裡有十隻小動物陪自己，根本不愁寂寞。被問到拍拖次數，她指十隻手指應差不多數得完，初戀是做模特兒時的超級有米男友，亦在直播談及舊愛祈文傑、方中信等。蘭子同大部分前度都能做得返朋友，甚至連祈文傑的現任女友都由她所撮合，但她澄清：「我唔會搞返我以前啲ex，我同你分就分！」當問到最愛是哪一位，她指：「當我同嗰個人一齊，我當時係最愛佢，竭盡所能去愛，但過咗就冇嘢、感覺冇咗。」

陳淑蘭指自己曾想過結婚，但後來發現自己根本不適合，現時她反而很自在，不過仍相信「白馬王子」有天會來。（fb@Lanchi陳淑蘭）

蘭子（中）現身周國豐、伍仲衡的直播，更開金口唱歌。（YouTube@伍仲衡 Harry Ng）

蘭子最為人孰悉的舊愛一定是方中信，她講到圈中三大靚仔時亦坦言是張國榮、方中信及黎明；有觀眾問方中信惡不惡，蘭子回應：「惡唔惡睇下你有無得罪佢囉，唔得罪佢應該唔會惡嘅。」當時有指是莫可欣介入二人感情，令蘭子與方中信四年情斷，更有傳她曾怒摑莫可欣，直播中有觀眾重提此事，伍仲衡問：「有人話你摑過人一巴喎，係咩事呢？」蘭子直認不諱：「唔止一巴，講完就算喇，但我至少答咗啦，係咪？」周國豐想知道詳情，蘭子就表示：「我好嬲係嬲個男人，嬲個男人呃我。」

敢作敢為的蘭子曾與方中信拍拖四年，她承認自己曾掌摑情敵莫可欣，更不止一巴。（資料圖片）

她曾被指為情自殺，蘭子在節目中特意澄清，自己的確曾割脈，不過並非為情，而是91年父親過身後有情緒病，曾狂燥、抑鬱、輕微社交恐懼、沒精打彩、對任何事都提不起興趣等，她解釋自殘緣由：「我好驚尖嘢、好驚血，嗰時對好多嘢冇感覺，只要揸住好尖嘅嘢，見到血，我Feel到原來唔係靈魂飄緊，我係活著。跟住我開始歇斯底里，好似撞鬼，唔知發生咩事就會『呀！！！！』好似啲人臨死，靈魂出竅，見到姑娘幫我打鎮靜劑嘅畫面咁。」

蘭子曾因亡父離世患情緒病，而在直播中她亦談及亡母，唱唱下《月亮代表我的心》時更痛哭。（YouTube@伍仲衡 Harry Ng）

蘭子的演藝生涯中，《家有囍事》絕對是其代表作，至今仍很多觀眾在直播留言：「金絲雀！」不過蘭子就稱：「大家唔好叫我碌床，我而家五十肩，碌完我諗直接送去醫院。」又透露當初高志森找她去傾《家有囍事》，她曾因「怕紅」而拒絕接拍，蘭子說：「高志森搵我去半島酒店傾，嗰時我Daddy過身冇耐，我個人忽忽地，我同緊一個人拍拖，我好驚自己會紅，覺得會影響我哋感情。去到半島酒店，高志森話呢套戲有毛舜筠、哥哥、張曼玉（Maggie）……我問我拍完呢套戲會唔會紅，佢話梗係會紅啦，我話咁我唔拍喇。當時我好驚人群、好驚對人，驚出嚟見到咁多人，後尾高志森叫我做，話好難得有機會，我第一日開工感覺好似媽咪第一次帶小朋友返幼稚園。」幸好哥哥、張曼玉等全都冇架子、好體貼，令她慢慢放鬆。

《家有囍事》是陳淑蘭的影壇代表作，但她最初原來因為飽受情緒病困擾，怕紅而拒拍。（《家有囍事》截圖）

即使多年後再遇黃百鳴，對方仍指蘭子好寸，她笑說：「我而家見返黃老闆，佢都話：『你嗰陣時好寸喎，叫你影海報都唔影。』我話我好驚，唔想出嚟見人，原來佢一路都覺得我係一個唔紅嘅人，喺度學人擺紅架子，話大把人𦧲飯應啦！」她又點評戲中的合作對手，說哥哥見她新人很害怕，都對她很好；至於周星馳，她評價：「星爺對我OK，我隨時都High，但佢未埋位就好靜，我覺得佢食緊腦，時時刻刻都諗緊一啲嘢。」至於Maggie就曾讚蘭子身材好，但蘭子卻自覺胃腩很大，叫Maggie摸一下，最終連對方都嚇親，說：「嘩！真係好大！」

蘭子自爆胃腩大到嚇親張曼玉，她亦曾抽走胃腩脂肪。（YouTube@伍仲衡 Harry Ng）

對此，蘭子其後於是去抽胃腩脂肪，又經常打Botox想消滅Pizza面，但否認貪靚，她說：「我咬肌比較大，打Botox係令肌肉瞓覺，嚿肌肉會扁，我而家冇乜效，兩個月唔夠就再打。」兩位男主持不約而同問：「唔會好膠咩？」她答：「點解你哋覺得膠，因為啲人譬如發嬲，係應該有表情、有紋，冇，你咪覺得膠囉。但我打呢嚿肌肉唔會有Facial Expression，肌肉點會有表情？」講到曾因醫學美容遇意外，並不影響蘭子追求醫美的決心，她說：「我出事因為遇到壞人，嗰時話Botox要醫生打，嗰條友夠膽扮教授，小喇叭！佢幫我打頸紋，又唔係醫生，亂咁打，啲神經線咪唔知去咗邊，跟住我開始有吞嚥問題，平時會自動分泌口水，但打完口水唔夠，吞唔到嘢。」她更一度因口水無法分泌，無法吞嚥而噎到，差點窒關！主持於是問她為何還敢打Botox，她說：「佢唔係醫生嘛！佢死黃綠！專業梗係冇事啦應該，我都抽過胃腩。」