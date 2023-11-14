唐麗球被揭被知名男歌手狠飛離離合合　網友估係呢位61歲混血型男

唐麗球是1984年港姐季軍，2003年與吳毅將結婚，婚後誕下一女，淡出幕前專心相夫教女。近日唐麗球接受鍾麗冰訪問，大爆當年多人追，仲曾被一位知名男歌手前度狠飛，分手後繼續糾纏不清，非常折磨。

吳毅將及唐麗球夫婦一起出席《幸運是我》首映禮。（梁碧玲攝）

鍾慧冰問唐麗球：「我知道有一位男友係知名歌手，你係被佢撇嘅，係咪第三者？」唐麗球坦白承認：「「其實鍾意咗第二個無問題，但你要認囉，你肯講有咗第二個，我就可以死心，唔使嗰時咁慘咁辛苦。（如果佢對你坦白你唔傷心咩？）傷心，但係唔使好似嗰時咁拖拖拉拉，又返嚟拖住我，來來回回幾年間，好痛苦。」

唐麗球直認被知名男歌手前度飛。（影片截圖）

仲同對方離離合合。（影片截圖）

鍾慧冰曾勸唐麗球該男歌手「個底好花」，不要同對方拍拖，但反被叫不要多事，最後唐麗球發現閨蜜所言甚真，更自嘲一拍拖就盲。有網友猜測該男歌手是否為杜德偉，而杜德偉曾與唐麗球拍拖兩年，擁有中國、西班牙和菲律賓血統。

鍾慧冰曾勸唐麗球不要與該男歌手拍拖，反被指多事。（影片截圖）

網友估是否為杜德偉。（微博@杜德偉）

談到吳毅將，唐麗球稱對他一見鍾情，「大家都有好強勁觸電感覺。」唐麗球指當時他有老婆，故三年後因工作才正式認識，繼而相戀。兩人1993年拍拖，吳毅將當時仍處於分居階段，等足7年，2000年才辦妥離婚手續，三年後兩人才結婚。