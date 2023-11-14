譚旻萱23歲生日獲黃淑蔓Vian送驚喜　Me&新節目紀錄兩年成軍過程

「籃球女神」譚旻萱（Mandy）將於明天（15日）踏入23歲生日，她上周剛正式以女團Me&成員身份出道，並跟「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）和「長腿師妹」連家穎（Vian）結成隊友，前日三位在商場玩快閃之前，Feanna與Vian在後台送蛋糕又唱生日歌，為Mandy送上驚喜，豈料卻反被Mandy預先秘密準備的心意咭感動到。為免出場前喊花妝容，三個傻妹相擁打氣，團魂超好！

Mandy收到兩位隊友Feanna及Vian送的粉紅色蛋糕！

鬼主意多多的Feanna和Vian，趁壽星女Mandy離開房間就拿出預早準備的蛋糕，又細細聲商量合唱哪個版本的生日歌，Feanna表示今次已是第二年為Mandy慶祝生日，去年她們就曾在Me&訓練期間為她慶祝過。轉眼已過一年，Me&如今正式出道，她們在首次公開表演前慶祝，百感交集。

Me&在正式出道前已特訓兩年，所以今次已是三位成員第二次慶祝Mandy生日。

當Mandy打開房門，Feanna和Vian以HipHop版唱祝壽歌，Mandy更跟住跳了幾步。Feanna捧着蛋糕、Vian用手指扮洋燭和火光，Mandy許願「吹」洋燭。她說：「我嘅生日願望係大家身體健康，講認真㗎，最近好多人病，希望大家都要健健康康地去完成呢個Project，最緊要開開心心、身體健康！」她坦言未收過粉紅色生日蛋糕，說：「嘩，仲有蝴蝶呀！」她們一同研究蛋糕上的小裝飾，Mandy更拿起其中一個心形裝飾放到自己頭上，好搞笑！

Mandy研究蛋糕上的小裝飾時，露出搞鬼表情。

驚喜一浪接一浪，當大家收拾細軟準備離開休息室的時候，Mandy突然向Feanna和Vian送上心意咭，原來她一早已秘密準備在Me&首次出席公開活動時，將心意咭送給兩位好拍檔，令她們驚喜又感動。當Mandy和Feanna打算拉埋Vian一齊擁抱時，Vian退後兩步，說：「唔得呀，你哋一攬我就會喊㗎喇！」Mandy立即用另類方法制止她哭出來，說：「唔好喊呀，個妝要畀錢化㗎，頂住呀，深呼吸，今日嘅妝頭好昂貴㗎！」然後Me&相擁並深呼吸，果然湊效，Vian說：「即刻冷靜唔喊啦！」至於這封「情信」，她們決定回家才慢慢細味。

Mandy原來亦一早預備了手寫心意咭，準備在首次表演時送給Feanna和Vian，但她們決定回家才看。

Vian（左）起初不敢跟Mandy與Feanna擁抱，怕一攬即喊。

最後三位還是擁抱著，並深呼吸冷靜，忍住眼淚。

此外，Highlighter的YouTube Channel由今日（14號）起開播《Keep Your Eyes On Me&》系列節目，追隨女團Me&出道前訓練歷程的真實紀錄。這個節目深入捕捉了她們在音樂與舞蹈訓練中的轉變，是她們成為樂壇新星的見證。節目將貼身追擊Me&成員Mandy、Feanna 及 Vian，紀錄不斷努力學習、挑戰自我、完整呈現追逐夢想的歷程。三位女孩一同度過了許多困難，攜手克服各種挑戰，這不僅造就了她們成為女子組合的一部分，更使她們成為了不可分割的好朋友！

節目紀錄Me&特訓過程！

首集節目先簡介三位如何成為女團一分子，Mandy是隊長角色，她除了是顏值擔當，還有著成熟、不服輸的個性，公司形容她像一隻牛，並大爆她的地獄時間表。她一星期跳四日舞，每朝7點起身跑步、打籃球，中午練舞至晚上，十幾個鐘冇停過。Feanna是隊中的「康樂組組長」，擅於為大家安排活動、維繫感情，本身是唱將的她其實不懂跳舞，所以起初也十分氣餒，不過仍十分努力，表明不會放棄，將竭盡全力去做！而Vian則是曾在韓國受訓的練習生，幾歲已開始學跳舞，舞功超厲害，在人群中非常耀眼。

隊長Mandy除了靚女，還十分勤力做運動練習。（YouTube：Highlighter橫間道）

Feanna（右）起初對自己的跳舞能力缺乏信心。（YouTube：Highlighter橫間道）