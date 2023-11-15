何超盈相隔4年再做姊妹自信露肩　婚後極低調缺席家族活動如神隱

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈在2019年3月宣布雙喜臨門，公開與哈佛學霸男友辛奇隆訂婚及已懷孕的好消息，同年6月舉行超奢華過大禮儀式，不過自從囡囡「荷包蛋」出世後，何超盈就一改以往作風，低調了不少，甚少在社交平台分享近況，亦極少公開露面。日前何超盈出席好友婚禮，並與林建岳女兒林心兒（Elly）、彭慧中等擔任姊妹團。2019年6月仁濟醫院前主席嚴玉麟的千金嚴紀雯（Carmen）結婚，身為新娘子好閨密的何超盈都有擔任姊妹，當時陀住7個月BB的何超盈體型極之有份量，一出場即成為焦點，她更透露姊妹裙是度身訂造。

2019年6月仁濟醫院前主席嚴玉麟的千金嚴紀雯（Carmen）結婚，身為新娘子好閨密的何超盈都有擔任姊妹。（視覺中國）

當時陀B七個月的何超盈體型極之有份量。（視覺中國）

日前何超盈出席好友婚禮，並與林建岳女兒林心兒（Elly）、彭慧中等擔任姊妹團。（IG截圖）

何超盈為囡囡舉行生日Party。（IG@xsabrinahox）

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相隔4年再做姊妹，相中所見，身穿露膊姊妹裙的何超盈，對比起陀B時的暴脹身形明顯清瘦不少，已經完全回復產前身形，修身大成功！不過亦有不少網民留意到何超盈婚後極低調，已經逾3年未有在IG出Post分享近照，除了每年為囡囡舉行生日Party之外，其他時間都猶如神隱。今年6月何鴻燊家族成員出席在澳門舉行的THE KARL LAGERFELD MACAU慶祝典禮，賭王二三四房難得聚首一堂，當中四太梁安琪帶着仔女何猷亨、何猷君、何超欣同新抱奚夢瑤一起現身，但當時何超盈同老公辛奇隆都未有露面。

今年6月何鴻燊家族成員出席在澳門舉行的THE KARL LAGERFELD MACAU慶祝典禮。（資料圖片）

四太梁安琪帶着仔女何猷亨、何猷君、何超欣同新抱奚夢瑤一起現身，但當時何超盈同老公辛奇隆都未有露面。（視覺中國）

林心兒大搞粉紅Barbie主題Party慶祝生日。（IG@elly）

何猷君帶埋老婆奚夢瑤一起到場。（IG@hlingling）

今年7月林心兒大搞粉紅Barbie主題Party慶祝生日，她的富二代好友都有出席，當中何猷君帶埋老婆奚夢瑤一起到場，而何猷亨、「燈芯絨大王」千金江鈺琪（Yuki）、大馬賭王林國泰三子林拱銳等都有現身，但閨密何超盈竟然冇影。縱觀賭王四房子女，何猷亨早前進軍影壇，為澳門本地電影《與你相遇的日子》作特別演出，日前又以明星足球隊隊員身份落場對戰貴州榕江村超聯隊；而何猷君同奚夢瑤頻頻參加內地綜藝節目、何超欣以世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官的身份四圍飛出席大會及晚宴，但何超盈就專心照顧家庭湊女，老公辛奇隆現時在耶魯大學攻讀醫學博士，兩公婆都十分低調！

何超盈與林建岳二女林心兒是閨密，林心兒更是何超盈囡囡的契媽。（IG@elly）

何猷君同奚夢瑤頻頻參加內地綜藝節目。（微博@愛的修學旅行）

何超欣以世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官的身份四圍飛出席大會及晚宴。（微博@何超欣Alice）

何超盈在2019年6月舉行超奢華過大禮儀式。（微博@何猷君MarioHo）