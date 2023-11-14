卓飛出軌鐵證如山　太太Grace Chan：我不能接受背叛！

網紅卓飛一直都是UFO「發燒友」，曾經主持過J2及ViuTV的節目。但近日就傳出他疑似有婚外情而令他太太在社交平台「爆大鑊」，公開了卓飛與第三者慶生的照片，並揚言婚姻GAME OVER。

網紅卓飛一直都是UFO「發燒友」，曾經主持過J2及ViuTV的節目。。

卓飛的太太Grace Chan日前在自己的社交平台上載了數張照片，相中人原來就是她的老公卓飛，相中卓飛與一名女性正在親吻，又見到二人肩並肩，看上去十分親密。蛋糕上寫有卓飛女伴的名字，當中更有一張是卓飛與該女伴蹺手逛街的背影。

卓飛的太太Grace Chan日前在自己的社交平台上載了數張照片。(fb@grace chan)

Grace Chan在社交平台以中交及英文寫上：「不能長廂廝守， 因為我不能接受背叛…..不能接受出軌…𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐎𝐕𝐄𝐑！16年……不短的日子……換回來是…『心』”……人在做，天在看！𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐥𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐫𝐞𝐧'𝐭 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐠𝐠𝐥𝐞𝐬, 𝐭𝐡𝐞𝐲'𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧𝐬 𝐭𝐨 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤 𝐮𝐩.𝐈 𝐜𝐚𝐧𝐧𝐨𝐭 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐩𝐭 𝐛𝐞𝐭𝐫𝐚𝐲𝐚𝐥.... 𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐎𝐕𝐄𝐑!𝟏𝟔 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬.... 𝐧𝐨𝐭 𝐚 𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝.....𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤 𝐒𝐲𝐧𝐝𝐫𝐨𝐦𝐞 𝐢𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥. 𝐁𝐞𝐭𝐫𝐚𝐲𝐚𝐥 𝐢𝐬 𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐭𝐲 𝐦𝐮𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐥𝐞𝐚𝐧!」Grace Chan上載了照片後，不少網民都對這事表示震驚，但力撐Grace。