細細粒陳嘉佳衣帽間曝光曬萬元服裝　櫃頂放滿Hermès珍藏成焦點

現年38歲的「細細粒」陳嘉佳去年離巢TVB後，轉戰內地在吃播界闖出名堂，在抖音累積132.5萬粉絲，更曾在一晚直播帶貨銷售量總額突破522萬人民幣（約575萬港元），吸金力相當驚人。升呢富婆的細細粒早前被網民發現孭約8萬Hermès Birkin手袋遊日，近日她她索性拍片公開衣帽間，有眼利的網民發現細細粒原來有不少Hermès珍藏。

細細粒去年榮升老闆娘，在廣州開設海味舖，雖然已定居杭州3年，但早前有傳她月花逾10萬元租住淺水灣豪宅，更在上海持有最少3幢物業。陳嘉佳曾透露，會買喜歡又保值的名牌手袋及手錶。不過原來不只手袋講究，服裝她亦愛購買貴價潮牌及高級名牌。

自爆鍾意買手袋！（IG/@siupochankakai）

細細粒私下十足貴婦！（截圖）

細細粒昨日於社交媒體上載影片，公開大碼女孩最推薦的服飾品牌，更推薦秋冬必備的大碼衛衣。片中可見，她偏愛寬鬆顯瘦及圖案設計的日本潮牌，包括Mercibeaucoup、Maison Margiela女裝副線MM6、Tsumori Chisato、山本耀司旗下品牌Y's等，價錢全部都是四位數以上。細細粒更自嘲：「花那麼多錢買衣服，我的媽呀！」不過部分衣服，已着足8至10年。

MM6黑白背心恤衫售價近1.6萬元。（片段畫面）

Y's淺藍色民族風長裙，價值逾9000元。（片段畫面）

當中最奢華的，必定是價值逾1萬元的Hermès七彩透視連身裙Canoe Pareo beach caftan，及價值近3萬元的深灰色風褸。細細粒指能穿的Hermès衣服太少，所以今年只買了夏天連衣裙，不過只穿了一次。另外，有不少眼利的網民看到在衣櫃頂上的大大小小名牌盒，其中不乏Hermès象徵性的橙盒，旁邊亦擺放了數個Dior等手袋大家都留言驚嘆：「好富貴」、「下次介紹包包。」

細細粒陳嘉佳孭HERMÈS遊日本超貴氣 對愛情死心狂吸金成圈中富婆