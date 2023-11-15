姜濤粉絲繼續追擊　女網民出公告籲收手：連日受姜粉追蹤和打擾

MIRROR人氣王姜濤早前被質疑咪嘴，他不忿網民批評，公開其中一位女網民大頭相還擊，該女網民隨即被大量「姜糖」群攻，由於被指此舉是利用巨大影響力，施行另類網絡暴力，姜濤最終亦發文公開道歉。



姜濤公開女網民大頭照被指「網暴」。（葉志明 攝）

不過姜濤的道歉並未完全平息事件，女網民社交網持續被炸，昨晚（14日）女網民打破沉默，出Post稱有人偷圖冒其名義開帳號，深受困擾，並指為平息事件，此後不會再有任何回應，又呼籲停止欺凌，女網民公告全文如下：

「公告：本尊知道當晚已被人偷圖開假ac, 亦早預計了會有人冒充身份回應，本尊無法了解各狀況！

當晚雖然很震撼也很亂，只為了減少不必要的誤會和再太多打擾攻擊及出於保護各人，希望早日回復平靜如常而 ig 轉名和setting。 但連日繼續受姜粉追蹤和打擾，根本改名都無用！

而為免再有花生料令事件繼續發酵，暫時不會回應什麼，而特設這公告，以證視聽，除了為發表這公告而表達外。這個月（11月），本尊會神隱：基本上不會接受或聯絡任何傳媒類的人士的，如日後再有什麼回應都可能是假的。

希望事件的影響和攻擊欺凌可真的終止：無論是欺凌攻擊我，還是姜先生的，我都不喜歡，一樣難受！從來討厭欺凌也反對欺凌，這點從沒變！

雖然，到今日我仍覺得很震撼和無法了解為何會發生這些事，但只想說：希望姜先生和我都可各自身心安好，也許大家都不好受，也許都仍很大壓力，但願可有空間可冷靜和療癒身心，祝福他也請保重！

最後，也多謝各界關心和支持我的朋友們！真心多謝大家，抱歉可能仍很亂，打得1999，希望大家明我的意思，多謝大家！祈禱！

寫於 14 Nov. 2023 下午 HKT」

女網民出Post再度回應事件。（網上圖片）