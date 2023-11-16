黃梓樂擔正做微電影男主角　賀安記海味50周年里程碑

童星黃梓樂近年在劇集和電影的演出令人印象深刻，今個月上映的《年少日記》就更令他獲得第60屆金馬獎最佳男配角的提名，顯然已成為觀眾的心頭好！近期為了慶祝安記海味50周年里程碑，梓樂更擔正做微電影男主角，飾演以安記海味第三代掌舵人潘權輝先生的童年經歷作藍本的角色，演繹後者跟其爺爺的經歷。

黃梓樂飾演安記第三代掌舵人童年

由《940920》飾演劉俊謙的童年，到《季前賽》的老闆仔，再到電影《年少日記》跟鄭中基飾演父子，年僅10歲的童星黃梓樂一步一步用演技征服觀眾，特別是《年少日記》的傑仔一角，就更令梓樂獲得第60屆金馬獎最佳男配角的提名。

近期，梓樂在安記海味50周年微電影當中，擔正出任男主角。微電影以安記海味第三代掌舵人潘權輝先生自身經歷作藍本，展示他小時候跟爺爺相處的點滴，帶出安記「專注、堅持、傳承」的精神，而梓樂更化身功夫小子，在父親和爺爺的教導下成長。

安記的微電影是以安記第三代掌舵人潘權輝先生的經歷作為藍本。

不論是潘先生的經歷，或是選擇梓樂任男主角，其實都是圍繞著安記海味「傳承」的理念。尤其近年越來越多年輕一代接觸臘味和海味乾貨這些傳統食物，而且又臨近秋冬，正所謂「秋風起，食臘味」，今次的微電影正好可以讓大家了解臘味和海味乾貨所象徵的意義，以及潘先生所遵從其爺爺的教誨：默默耕耘，不假外求。

安記紮根香港50年 以創新傳承經典

安記海味紮根香港50年來，一直秉持貨真價實和薄利多銷的宗旨，在不少港人心中享負盛名。安記務求能以更好的味道將傳統手藝和美味傳承至下一代，所以在食品方面下了不少苦功。作為全港臘腸銷量冠軍*，安記臘腸更採用全新配方，以上等腸衣鎖住肉汁，再配上天津頂級玫瑰露酒，肥瘦分明，甘香回味，肉香而不膩。

*銷售額及銷量數據根據NielsenIQ 2020年3月至2023年2月全港連鎖超級市場及便利店臘腸零售調查報告（©2023 NielsenIQ 版權所有）

採用全新配方的安記臘腸，肥瘦分明，甘香回味，肉香而不膩。

安記除了臘味外，其鮑魚同樣是搶手貨，例如招牌紅燒溏心網鮑口感煙韌，味道香濃，即開即食，無需再預先浸發，方便食用。再配以用自家濃郁鮑魚湯所秘製的紅燒汁，做到色香味俱全。另一款安記星級網鮑口感嫩滑帶彈性，同樣是即開即食或者稍稍加熱即可食用。兩款鮑魚無論是新年和中秋等大時大節送禮，或為親朋戚友送上祝福，或自用皆宜。

安記紅燒溏心網鮑（6隻裝）

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