曾淑雅婚後未夠4個月誕下囝囝　曬素顏照宣布喜訊爆孕尾期勁驚險

「宅男女神」曾淑雅（Jumbo）今年7月突然無預警宣布嫁人，令不少網民心碎！而在她的婚禮後不足一星期，她就被踢爆腹部明顯隆起，孕味極濃！事後，她亦隨即宣布喜訊：「感謝大家送上的祝福❤️雙喜臨門是福氣，所有事情一直都在計劃當中，和先生都好喜歡小朋友。是早有共識組織的一個小家庭🏠小生命的到來是不簡單的！感恩❤️上天給我們的結婚小禮物。」事隔至今不足4個月，她的小寶寶已經出世了！

曾淑雅今年7月宣布結婚。(ig圖片)

剛剛榮升做媽咪的曾淑雅於IG宣布喜訊：「Welcome to my world 👨‍👩‍👦My Babyboy。期待已久❤️我家小寶寶Kobe 仔👶🏻終於相見了。由身體調理。準備。再等待你靜悄悄的來臨。早期的你偷偷陪我走上了台灣的3千米⛰️高山挑戰，中間遇上的一次Covid復陽 😷我地一齊頂住。尾期來一個臍帶纏頸一圈😱聽聽話話唔再亂轉，最後所有危機都一一跨過去❣️見到你現在健健康康。。在我面前。。安心萬分。黎緊就係家中日日相見了🥰🥰🥰 #1108❤️ #day7 #見到個仔 #真係咩痛都會頂得住🤱🏻 #貪靚小寶寶 #喺肚仔恤定個靚髮見大家。」她分享了她生完BB後素顏抱住囝囝的溫馨合照，還有她同囝囝的出院照，以及她囝囝的可愛獨照。

曾淑雅陀B陀得好靚。(IG圖片)