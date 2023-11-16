丁子田嫁富二代老公風騷曬上海愛巢　現代簡約被視為豪宅指標

現年29歲的2018年港姐季軍丁子田（Sara）早在兩年前已接受國行集團太子爺吳杰龍（Paul）求婚，但受疫情影響婚禮一直延期，直至上個月兩人終於在意大利佛羅倫斯舉行婚禮。丁子田在離巢後轉行在地產公司擔任物業顧問，去年更與家人移居上海，不時在社交平台分享日常生活。早前丁子田曬出一系列家居照，身穿灰色T恤的她坐在梳化睇電視，同時亦令豪宅內景曝光！

2018年港姐由陳曉華（Hera）勇奪冠軍，鄧卓殷（Amber）獲得亞軍及最上鏡小姐，季軍由丁子田（Sara）奪得。（資料圖片）

早在兩年前已接受國行集團太子爺吳杰龍（Paul）求婚。（IG@sara.tingg）

上個月兩人終於在意大利佛羅倫斯舉行婚禮。（IG@sara.tingg）

從丁子田分享的定位所見，她所住的翠湖天地位於上海市中心優越地段，被外界視為上海豪宅風向指標，深受富豪及藝人歡迎。相中所見，屋內裝修行現代簡約風格，大廳擺放了一張米色梳化、兩張茶几，電視櫃上有不少擺設，而飯廳就就設有一張至少可坐6人的飯枱，牆上還掛了一幅畫，露台擺放了戶外椅，落地玻璃採光度十足！

丁子田所住的翠湖天地位於上海市中心優越地段，被外界視為上海豪宅風向指標。（小紅書圖片）

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丁子田在2018年參選港姐奪得季軍後入行，姑媽是資深演員丁主惠。來自美國芝加哥的丁子田，畢業於美國密歇根大學，主修生物心理學、副修認知科學和神經生物學，參選前曾任藥劑顧問兩年。丁子田當選後簽約TVB成為旗下藝員，曾擔任明珠台《股市直擊》主播，亦曾參演處境喜劇《愛．回家之開心速遞》飾演「Terry」李偉健女友。2020年丁子田決定離巢，並轉行做地產顧問，而她的老公背景猛料，吳杰龍是國行集團太子爺，他的爸爸將BURBERRY和FENDI等高級品牌帶入中國市場，吳杰龍更被內地訪問冠以「香港頂級時尚富豪家族的貴公子」的稱號。

丁子田現時定居上海。（小紅書圖片）