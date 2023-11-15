冰上火花｜楊天宇撐緋聞女友林愷鈴新戲　激讚好女仔：冇人唔鍾意

藝人楊天宇（Angus)今（15日）出席電影《饑餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》首映禮。而在接受訪問時，對於問到有關緋聞女友林愷鈴問題時，其有問必答，顯得相當大方。

楊天宇表示有留意緋聞女友Ashley劇集《冰上火花》。（葉志明攝）

最近與林愷鈴（Ashley)傳緋聞的Angus，在問到有否看緋聞女友正熱播中的劇集《冰上火花》時，他就二話不說：「有，我唔係集集追。我睇劇係做功課咁樣睇，除咗套劇好睇之外，我會用一個演員身份去睇表演多過睇劇情，會諗如果擺我落去，我會有咩唔同效果咁。（有冇睇到Ashley同柯煒林錫錫？）有睇（心情點？）我覺得幾好睇，拍得幾靚。（有冇代入去？）冇啦。」

楊天宇表示Ashley是一位好有家教的女生。（葉志明攝）

而續問到會否想與Ashley合作拍劇，他就表示：「一定想同未合作過嘅人都會想嘗試。（想拍咩類型？）其實冇所謂。（對Ashley有咩印象？）好斯文好有家教同埋好為人着想。（係唔係你心目中女朋友類型？）冇人會唔鍾意呢啲人。」似乎對Ashley評分相當之高。

另外，提到聖誕節將到會不會相約對方一起慶祝，他就二話不說：「未有plan （私下有冇互動？）其實我私底下除咗做運動，煮嘢食，好多時都會留喺屋企。」而目前他正在忙於拍攝電影《怒火漫延》，同監製兼主演的劉德華有不少對手戲，並激讚對方非常之好，會照顧後輩。