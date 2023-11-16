樂壇天后睇黎明演唱會變「迷妹」冧滋滋　網民竟有此提議

黎明（Leon）一連10場《Leon黎明紅館演唱會》日前（14日）正式開鑼，演唱會片段隨即在各個社交平台洗版，可見黎天王魅力不減。而黎明亦沒有令一眾歌迷失望，演唱會獻唱《情深說話未曾講》、《哪有一天不想你》、《對不起我愛妳》、《夏日傾情》及《傻痴痴》等經典金曲，勾起大家集體回憶。

黎明舉行一連10場《Leon黎明紅館演唱會》。（資料圖片）

祖兒見到黎明即化身小歌迷。（IG@yungchoyee）

繼劉鑾雄（大劉）帶同太太陳凱韻（甘比）前往觀賞打卡後，昨晚有天后容祖兒入場捧場，身為粉絲的祖兒心情極度興奮，她在社交平台分享短片兼寫道：「Another happy night , thank u Leon ! Good show ! 我隔離問我呢首叫咩名？我諗咗2秒就答到佢啦，我諗我真係fans #情難自控#傻痴痴 #哪有一天不想你」。

黎明魅力不減。（IG@yungchoyee）

祖兒非常投入。（IG@yungchoyee）

好似自己開騷一樣。（IG@yungchoyee）

唱到七情上面。（IG@yungchoyee）

片中祖兒化身迷妹，黎明有台上唱，她則在台下心花怒放地跟住唱，為增添愛意，祖兒還在片段中加入心心效果，非常搞笑。有網民即留言提議：「跟Leon商量周五去當嘉賓。」其他網民即刻附和：「我同意！！」

黎明的金曲勾起大家集體回憶。（IG@yungchoyee）

容祖兒心花怒放。（IG@yungchoyee）

心心特效好搞笑。（IG@yungchoyee）

一副冧滋滋的樣子。（IG@yungchoyee）

唱足全晚。（IG@yungchoyee）

非常盡興。（IG@yungchoyee）

網民提議祖兒去當嘉賓。（小紅書截圖）

其實在祖兒19年的《Pretty Crazy》演唱會中，黎明就曾犧牲陪女兒瞓覺的時間，擔任過對方尾場嘉賓，當時祖兒興奮得手舞足蹈，就連黎明都問：「你做咩係咁跳啊？」祖兒笑說：「我控制唔到呀！」祖兒又難掩激動心情大叫：「Leon！Leon！我可唔可以攬下你拖住你呀？」黎明說：「傾偈嗰陣可唔可以唔拖呀？我要空番隻手拖個女。」盡現金句王本色。當晚兩人還合唱了《夏日傾情》和《傻痴痴》。

兩人合唱了《夏日傾情》和《傻痴痴》，祖兒顯得相當激動。 (葉志明攝)

祖兒問黎明可唔可以攬下，豈料黎明說：「傾偈嗰陣可唔可以唔拖呀？我要空番隻手拖個女。」 (葉志明攝)