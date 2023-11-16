連登仔力推尹光奪我最喜愛男歌手　盤點叱咤你不知道的事

今年74歲的尹光憑人工智能AI熱潮再次火速走紅，更一度破天荒入圍「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」候選名單最後12強。不少連登仔相繼在社交網呼籲各位樂迷踴躍投尹光一票，給予對方一個機會能在明年一月上台表演的機會。其實五年前曾經有一位影帝級人馬，長達20年沒有推出唱片，經過樂迷投票一擊即中獲獎！

尹光今年爆紅更一度破天荒入圍「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」候選名單最後12強。（IG@cr881903)

張學友第一個奪得「我最喜愛的男歌手」殊榮 劉德華郭富城未拎過

講到「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」第一年獲得這項殊榮的是四大天王之一的張學友，他在1996年當年先拔頭籌首次獲得獎項。隔年開始黎明連續三年冧莊，分別在1997年至1999年獲得這項殊榮。峰迴路轉張學友又在2000年至2001年連續兩年冧莊撼贏黎明。值得一提當年四大天王仍然有參加頒獎典禮，不過劉德華及郭富城至今，從來都未奪得過這項殊榮。

講到「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」第一年獲得這項殊榮的是四大天王之一的張學友。（影片截圖）

劉德華郭富城未拎過「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」。（視覺中國）

陳奕迅連續九年冧莊成為最高紀錄的得獎男歌手

自從2002年開始，四大天王開始缺席樂壇頒獎禮，許志安在2002年成功跑出奪得「我最喜愛的男歌手」，2003年許志安未能冧莊殊榮，則由李克勤成功奪得，而隔年2004年的得獎者是古巨基。不過由2002年2004年一人贏一次的局面，從2005年開始打破傳統，陳奕迅自從2005年開始直到2013年，連續九年奪得這項殊榮，成為史上獲得這項殊榮最多的男歌手。

自四大天王開始缺席樂壇頒獎禮，許志安在2002年成功跑出奪得「我最喜愛的男歌手」。（影片截圖）

2010年叱咤頒獎禮我最喜愛的男歌手陳奕迅。（影片截圖）

古天樂20年沒出過唱片都攞到獎

其實陳奕迅從冧莊九次奪得殊榮開始，他在2014年至到2018年亦有躋身五強，不過就沒有再奪得該獎，由張敬軒在2014年奪得，而吳業坤則在2015年至2016年連續兩年冧莊奪得，2017年有「隱世歌手」之稱的陳柏宇奪得。而最受到迴響廣泛報道的是2018年古天樂竟然破天荒出席頒獎典禮，並且首次奪得這項殊榮。這次是古天樂相隔10多年再次推出新歌與謝安琪合唱《一個女人和浴室》，獲得極大迴響。對於接近20年沒有推出過唱片的古天樂來說，當天他在台上表現得十分興奮，並表示：「我真係好鍾意唱歌，不過我唔識唱啫。呢個世界真係好奇怪，真係有奇蹟，我都可以行得上台，拎呢個獎我真係無嘢好講。首先，一定要講㗎喇，多謝903，多謝投票嘅我嘅人。」

2018年度叱咤我最喜愛的男歌手由古大樂奪得。（叱咤圖片）

古天樂在台上表現得十分興奮，並表示：「我真係好鍾意唱歌。」（IG圖片）

MIRROR出道扭轉樂壇局勢 姜濤連續兩年冧莊

影帝級的古天樂奪得這項殊榮後，在2019年周國賢出道第16年奪得這個獎項。男團MIRROR 自從2018年出道開始，自此以後樂壇大轉變。2019年姜濤首次躋身五強入圍這項殊榮，當年第一次入圍未能夠得獎，不過隔年第二次入圍，已經分別在2020年及2021年連續兩年冧莊獲得這項殊榮，而2022年則由他的隊友盧瀚霆奪得這項殊榮。現階段投票可以說是相當激烈，據知現在走勢是MIRROR 成員姜濤、Anson Kong、Ian、Edan、Jer及Anson Lo都在12強內，12強還有張天賦、張敬軒、洪嘉豪、馮允謙、林家謙及尹光！

2019年姜濤首次躋身五強入圍這項殊榮，分別在2020年及2021年連續兩年冧莊獲得這項殊榮。（影片截圖）

2022年則由姜濤的隊友盧瀚霆奪得這項殊榮。（影片截圖）