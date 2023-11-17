盧慶輝太太靚樣首曝光　自爆當年因呢件事對對方感情升溫

移居內地多年的盧慶輝，最近憑劇集《香港人在北京》回歸TVB幕前，同時他也活躍內地社交平台，除了會分享近況和工作日常外，也有提到當年入行和離開娛樂圈的來龍去脈，但就甚少提及太太和兒子，令不少觀眾都相當好奇。

兩人非常登對。（小紅書截圖）

至日前（15日），「盧太」劉美清終於首度登台，盧慶輝分享了4張相，相中太太以2套晚裝示人，一套白色、一套黑色，白色那套low cut晚裝，盡現她白皙透亮的肌膚，至於黑色晚裝則呈現盧太高貴另外一面，而且太太五官標誌，眼大大、鼻高高、臉尖尖，省鏡之餘，看上去還非常年輕。兩人坐在名貴房車中，深情對望，Sweet到爆。

劉美清亦非常有意思，特別選在老公發文同日宣布進駐小紅書，並拍攝可愛短片視頻回應。而劉美清在個人簡介則寫上中國電子商會電子商務專業委員會副理事長、中國電子商會網路直播與短視頻專業委員會副理事長、鉑麗格珠寶品牌創辦人、天臣控股(股票代號01201)執行董事、影視投資人等，非常猛料。

盧慶輝太太劉美清靚樣首曝光。（小紅書截圖）

兩人坐在名貴房車中，深情對望，Sweet到爆。（小紅書截圖）

除了分享相片外，盧慶輝還撰寫長文「聊聊我的感情，我和太太的相識相知故事」，他表示與太太初次邂逅是在2009年的香港遊輪上，當時太太的公司在遊輪上主辦一場活動，他是受邀嘉賓。他們兩個在那場活動同時頒獎給一位得獎選手。

這張照片紀錄了盧慶輝與太太結下情緣。（小紅書截圖）

不過盧慶輝說那場活動二人並沒有太多交流，直至一年後，他們再次見面才有了進一步的接觸，「當時我在廣東陽江做房地產，她和同事來陽江談生意，我作為東道主接待他們。過來的這幾日我發現我太太和我以往認知的女孩有點不同，因為她外表看起來很柔弱的一個小女孩，但是個性比較直爽義氣。談起生意也頭頭是道游刃有餘，相處幾日對她挺欣賞的。」

盧慶輝稱太太外表看起來是很柔弱的一個小女孩，但是個性比較直爽有義氣。（小紅書截圖）

盧慶輝續言而後來發生一件事情，是他對太太感情的重要升溫，「有一位兄弟招待一起吃飯，席間給每人倒了一滿杯的白酒應該有二兩多，朋友提議大家一起乾一杯，我知道這一杯喝下去我就會不省人事，因為我酒量比較差，當時太太坐我旁邊，她幹完自己那杯，把我的酒倒到她杯裡替我喝了，我當時一下震驚了。我沒想到一個女孩會替我喝這麼多的酒。」盧慶輝稱當晚回去便失眠了，因為這幾天的相處他發現愈來愈喜歡對方，還心想對方替他喝這麼多酒，是不是對他也有好感，「第二天我們見面的時候，我問她為什麼替我喝酒，她很自然的回答說，因為過來這幾天都是我在接待她們，看我酒量差，替我喝杯酒沒什麼大不了的。」

非常省鏡。（小紅書截圖）

劉美清亦於同日宣布進駐小紅書。（小紅書截圖）

盧慶輝直言因看到太太好似對他沒什麼好感而有點失落，到太太回深圳後，他總是想起對方，每天都想和對方聯繫，「後來就去深圳找她問能不能跟我在一起。她笑著說『可以啊』。我當時就懵了，語無倫次的說『謝謝你，謝謝你答應我，我以後一定會對你好』。我是真沒想到這麼痛快答應我了。我們在一起第三天，我說她以後一定會是我太太，能不能嫁給我。她說追她的人都這麼說，我不是第一個。我說那咱們走著瞧。然後三個月後我們就領了結婚證，半年後舉辦了婚禮。到現在我們結婚十三年多了，有一個九歲多的兒子。這十三年多我們幾乎形影不離，攜手經歷了很多的事情，也在彼此的支持和鼓勵下一起成長。」這就是盧慶輝和太太劉美清的愛情故事。

兩人結婚多年，感情還非常好。（小紅書截圖）

齊齊賣萌。（小紅書截圖）

不少網民看完這邊長文都驚歎，盧慶輝事隔那麼多年，仍能將與太太相識相知的每一個細節記得如此清楚，還把當年結下情緣的活動照保存至今，大讚：「原來你戲外是好男人。」而首次曝光的盧太更成為焦點，網民大讚她：「老婆看年紀好小啊」、「太太好漂亮，個性豪爽！ ！」等等。

網民大讚盧慶輝太太靚女。（小紅書截圖）

盧慶輝獲讚好男人。（小紅書截圖）

按下圖看更多盧慶輝靚仔相：

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重溫盧慶輝過往演出：