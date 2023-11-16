微辣Doris神隱卻被「密友」出賣　截圖踢爆B仔「維他奶」已出世

微辣自從今年7月發生前經理人阿晶輕生離世事件後，宣布停止更新，而旗下藝人形象亦都插水，當中包括曾與阿晶爆出「搶Job羅生門」的Doris（多姐），因為阿晶在遺言中再強調：「最後在此澄清我從來沒有搶過任何人Job。」令網民將茅頭直向Doris。

Doris今年6、7月宣布自己大肚，並分享孕照。（IG@dorisleetw）

阿晶離世時，Doris正值大肚，本來她也會在IG分享陀B相放閃，分享懷住「維他奶」（BB乳名）的點滴，6月尾曾留言：「我哋嘅寶貝喺維『他』奶啊👶🏻🍼為咗儀式感忍左口6個半月，終於可以同大家分享啦🎉好感恩一切如願以償 希望你健康成長 我同維他爸都好期待同你見面🫶🏻🤍」

Doris同老公在6月尾舉行大型派對，公開BB性別，宣布BB叫「維『他』奶」。（IG@dorisleetw）

由上述貼文可推斷，BB的預產期應為10月左右。不過，由於事發後網民怒轟Doris有份欺凌阿晶，連帶其腹中胎兒都被拉落水責備後，Doris此後不見再更新IG。而近日Doris卻被好友出賣，爆出BB已出世的消息！

Doris曾公布BB的超聲波相（右上），但BB出世後就未有再Post相，IG仍處於暫停更新狀態，只有出密友限時動態。（IG@dorisleetw）

事緣Doris在IG限時動態貼上一堆禮物相，有花、氣球、利是等等，氣球寫上：「維他奶我哋見面啦！」字句，Doris標註了Yelo、Rosalina、Lok B等好友，又說：「維他奶多謝各位哥哥姐姐嘅禮物」不過，細心一睇，這個限時動態其實是「密友」限定、並非公開，如今卻被截圖放上網，看來Doris被名單中的「好友」出賣，是時候要清一清密友清單了。