微辣阿晶遺言澄清冇搶Job Doris多姐「搶Job羅生門」被洗版鬧爆

澳門YouTube頻道微辣前經理人阿晶（Jane）昨日離世，留下千字遺言，除了剖白自己受抑鬱折磨，亦提到跟微辣的恩怨，網民把茅頭指向不少微辣藝人，其中包括曾與她陷入「搶Job羅生門」的Doris（多姐），由於阿晶在千字遺言中表示：「最後在此澄清我從來沒有搶過任何人Job。」令大量網民湧入Doris IG指她當初帶頭欺凌。



幾年前，Doris與阿晶關係仍十分友好，曾一起拍片，阿晶更稱Doris是「微辣朋友王」。（YouTube@Jane Lao）

阿晶於21年離開微辣，而22年1月，Doris就出Post叫品牌寄公關品不要寄錯地址，她說：「前經理人已經於2021年8月尾離開了微辣，往後的日子如果有任何工作或需要寄件給我，請聯絡……」隨即寫下兩個微辣的電郵地址，其他微辣成員都有Share這個Post，而阿晶舊愛加蔥都在IG寫上同一段說話。

微辣前經理人阿晶自殺離世 加蔥遭圍剿曾澄清沒逼前女友墮胎

22年初，Doris牽頭出Post指前經理人（阿晶）已離開微辣，叫公關不要寄錯地址。（IG@dorisleetw）

微辣藝人兼阿晶舊愛加蔥，亦貼上與Doris一模一樣的貼文。（IG@on99magic）

而由於阿晶又有在自己IG分享明顯是收錢宣傳的化妝品宣傳Post，有人就懷疑是否她「搶」了原屬Doris的公關品，「搶Job羅生門」因而展開，阿晶亦貼出多張與公關的對話力證自己清白，證明是公關主動邀請出Post和寄送產品等，否認搶Job。

此外，阿晶在TG群組曾貼出與Doris的對話，她向對方表示：「如果我真係有講過你嘅嘢要寄去我度，你po出嚟，但係依加呢隻死貓我唔會食，都希望你哋唔好再單單打打我，你有證據你就po出嚟。」Doris回覆：「第一句先話sorry宜家又話單單打打 我都唔知你邊一句先係真」晶說：「我係sorry我拎錯咗你嘅嘢 但係你哋咁樣屈我就唔得」Doris問：「我嘅嘢又點會寄去你屋企呢」等等。

阿晶曾在TG群組貼出與Doris的對話，要求對方還她清白。（網上圖片）

其後有人留言指斥Doris，Doris回覆對方：「我……好似從來都冇講過搶Job。」原以為事件已經完結，不過到昨日（7月26日）阿晶的千字遺言中，其中一句提到：「最後在此澄清我從來沒有搶過任何人Job。」網友因而到Doris IG洗版留言，Doris現時正大肚，有網民問：「唔知而家身為媽媽嘅你，會點樣睇當初Jane落BB？」、「請問幾時可以還Jane一個清白？」、「當初帶頭欺凌Jane嘅你，對今日單新聞點睇？」、「人哋臨死前前都要澄清多次自己冇搶Job，但你就一句道歉都冇……」、「以後冇人同你搶Job了。」

網民替阿晶不值，衝到正在大肚的Doris IG喪鬧。（IG@dorisleetw）

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