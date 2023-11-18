林雅詩舉家移英搵唔到工　自爆應徵30份工冇回音：洗碗工都唔請

現年45歲的林雅詩曾做過不少出位言行，年輕時的她曾參演三級片，早年下嫁鋼閘商人育有一子，不過結婚10年後發現老公偷食，最終離婚。林雅詩成為單親媽媽後，重回娛樂圈搵食，更有傳她撻着經理人，不過男方又被揭偷食。去年林雅詩淡出香港娛樂圈到英國開始新生活，但新生活就未如想像中順利。



林雅詩情路坎坷。(林雅詩IG)

林雅詩拍過三級片。(林雅詩ig)

林雅詩透露現時已移民英國，同時也在中英港三地飛，在英國會幫助家人的餐廳生意，中、港則出席活動，她又打算自資5，6位數出歌。不過談到英國生活，她就相當灰心，直言在英國找不到工作，「連洗碗都唔請」。她寫道：「喺英國生活唔難，個個大部份為咗小朋友家庭先嚟到英國，我嘗試去搵工。記得大約差唔多10幾30幾封求職信CV，全部都冇回音！已經畀埋自己喺英國嘅讀書履歷！仲要我見係乜嘢工作？Room attendant, Night Replenishment, Supermarket assistant, Picker, Packet……甚至乎洗碗工作！洗碗工都問你CV！我好唔開心，自我人格低咗！所以大家如果有咩工作啱我可以PM我！(香港）Pm 重申一次不是每個香港人都係咁樣，呢啲係我個人嘅經歷！是現實吧！」

林雅詩早年拍過三級片。（網上圖片）

林雅詩早年拍過三級片。（網上圖片）

相隔了兩個多星期後，她自爆收到性騷擾信息，透露有人給她傳了不雅照，她寫道：「我收到很多粉絲留言私訊給我，我明白你們的窩心，但真的不喜歡收到一些，令我嚇驚的照片，過分裸露照片令我很不安，希望自己可以尊重自己多點也給我一些尊重！」