山有木兮木有心劇評｜奇幻陸劇融合家國情　亂世救國熱血爆棚

“草木無情，有時飄零”，但如果草木生出了人心會怎樣？最近，一部原創古裝奇幻劇以清新之姿闖入了許多人的視線。《山有木兮木有心》講述的就是人與草木萬物在亂世中共度磨難、對照成長的故事。這部劇由東方飛雲國際影視出品，宋海波、任英健執導，陳家赫、周漾玥、米熱等主演，目前正在騰訊視頻、優酷熱播。



如今提到古裝奇幻，觀眾想到的大多是世界觀層級分明的仙俠浪漫愛情劇。鮮有劇集能如《山有木兮木有心》這般跳出愛情的框架，在群雄逐鹿的亂世背景中構建多元的成長群像。這需要勇氣，更需要別具一格的想像力。

【圖輯】點圖放大看更多《山有木兮木有心》劇照👇👇👇

+ 15

《山有木兮木有心》的觀感新鮮而特別，很難用既有的類型來概括全貌。它設置了東臨、北戎、南滁、大尚等相互制衡的七國，同時引入了偃師、神目、雪峰樹等異術奇觀。我們能在其中感受到朝堂博弈與征伐的驚險，體驗萬物間樸素動人的情感，也能看到少年摯友共赴理想的正義與果決。

奇幻元素的引入，並未將劇集的世界觀複雜化。這部劇設置種族區隔卻不強調差異，奇幻異能和非人身份更像是充滿不確定性的“調味料”，讓東臨國以弱勝強的翻盤之路更具傳奇色彩，同時，也讓奇幻謀略劇的類型邊界又向外拓展了一步。

少年群像逢亂世

書寫權謀紛爭的關鍵不僅在“智”也在“人”，謀略只是方向，人性與心性決定了博弈的結局。奇幻謀略劇的立意，最終都需落在一個個有質感的“人”身上。

《山有木兮木有心》的人物群像是豐滿而多元的。劇集播至現在，出場的主要角色接近20個，每個人物漸次出場，關係錯落有致，故事線獨立並行又相互交織，讓觀眾沉浸於劇情的同時也能對每個角色留下清晰的印象。

趙光燁/太初（陳家赫 飾）這一對性情截然相反的“雙生”君王，是前期最吸睛的設定之一。

【相關圖輯】Netflix近兩年網播積分最高10套陸劇：蒼蘭訣、夢華錄、且試天下…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 28

演員演出了同一皮相下的兩種性情，二人同框對立時，一眼能分辨出誰是光燁誰是太初。光燁是冉冉升起的東臨國新君主，年幼即位讓他比尋常同齡人多了一份穩重和縝密。太初則是雪峰山神樹幻化而成，心念單純，因為灌溉之恩選擇留在聖女新月（周漾玥 飾）身邊，並願成為光燁的替身。

雖然相若雙生，但君主與神樹擁有截然不同的成長環境與命運曲線。東臨國力處在下風，光燁卻不失“天下無兵戈，百姓無饑饉”的宏圖壯志，為百姓生靈、統一諸國堅定付出。太初剛到東臨時頗有“草木初生”的懵懂感，毫不顧忌地在眾人前展露靈力，在光燁遇險時挺身而出。最初的他們，如人的一體兩面，但卻擁有護萬民、護生靈的相同初心。

兩人後續的成長路徑也是“互補式”的。拯救南滁王遇險後，太初捨身為光燁爭取求生時間，光燁之後又以心血挽救了碳化的太初。在這場相互救贖中，心思單純的長出了心竅，沉穩多謀的更堅定了愛民之心，兩人命運真正締結在一起。

擁有神目的賀蘭新月，很像將這對雙生王凝聚在一起的紐帶。正是因為她當初的灌溉呵護，保持善心的太初才能化人、成人。

如今，觀眾不滿足女性角色依附於宏大敘事中的男主，而是期待看到更有自我意識，思想、行為更加獨立的女性。新月一開始就有強烈的抗爭意識，面對姐姐的提醒直言“賀蘭達的女兒就應該明知是死也要去死嗎”。這份抗爭，在摯友青柏（張婉兒 飾）枉死後逐漸轉化為承擔使命責任的勇氣和決心。

從逃避、直面再到承擔，從天真懵懂到明辨善惡，新月蛻變前後充滿反差，人物弧光飽滿而動人。

除此之外，秋乙（裴佳欣 飾）和孟一郎（劉琪錡 飾）的刻畫也都跳脫出了慣常的少女形象。秋乙久居宮闈仍以天下為己任，是南滁國的主心骨；孟一郎投身軍旅堅守沙場，是意志力、智力、武力都不輸男性的女將星。

《山有木兮木有心》雖不是大女主劇，但女性角色無不英氣、獨立，始終追尋自我價值的實現，不忘心之所向。令人耳目一新。

【相關圖輯】10部最佳小說改編陸劇推薦《蒼蘭訣》《陳情令》都輸畀一套神劇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 26

相互救贖的生死羈絆

古裝劇對少年人友情的刻畫多是“玩伴式”的，幼時共度愉快時光便覺得擁有了一世的緣分。《山有木兮木有心》裡神樹與靈偶的設定，讓這種陪伴式的少年情感更加至情至性。

太初對新月灌溉之恩的回饋，誠摯而純粹。化作同樣的面貌替她消除恐懼，新月眼睛被傷後伴她求神醫，甚至獻出了自己最重要的芽心。可以說，太初與新月的雙向奔赴，是人與草木良性互動的範例，也是對傳統文化中“仁者，天地生物之心”的再詮釋。

十安與孟姬（朱聖禕 飾）的相互救贖，同樣是“草木有心，萬物有靈”的證明。孟姬是偏執隱忍的偃師，只有在人偶面前才會展露真實自我，十安是她最鍾愛的人偶，也是為數不多甘願犧牲來拯救自己的忠實夥伴。

草木有情，人偶亦是。劇集對人與萬物的細膩刻畫，讓人感受到這份心與心的共鳴是如何跨越種族、深度聯結，令人動容。

亂世生變，一次次共度危難關頭後，光燁、太初與新月逐漸締結出超越生死的深層羈絆。從上官醉（米熱 飾）和北戎太子手中脫身，再次前往北戎救出南滁王，三個人總能在彼此最危急的時刻挺身而出，互助脫險。

他們之間大寫的“雙箭頭”，是志存千里、惺惺相惜的情義。這份情義，甚至延伸到三人之外，將孟一郎、秋乙等志同道合之人凝聚成新的集體，織起了一幅蓬勃鮮活的少年成長群像。

要追溯這份情義的源頭，其實都來自新月當初對雪峰樹的灌溉善舉。正如光燁所說，“萬法雖空，因果不空”。因為這份灌溉之恩，太初留在東臨，在光燁的指導下生長出“人心”，逐漸成為人的太初，也在拯救著身體每況愈下的光燁，改變著整個東臨國的命運。

【相關圖輯】2023年「結局後勁最大」陸劇推薦TOP 10：長月燼明、偷偷藏不住…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 26

少年英雄，不畏道阻長

古裝奇幻劇描繪的少年成長往往以男主視角切入，充滿“我命由我不由天”的鬥志，極具逆襲爽感。《山有木兮木有心》另闢蹊徑選擇了多視角敘事，也因此打開了更廣闊的的故事空間。

劇集主線裡的博弈與成長，既有懲惡揚善的爽感，也不回避成長的陣痛與血淚。新月經歷失明才懂得擁有神目的意義；光燁步步為營、將親人送去做人質，殫精竭慮才換來東臨的一時安穩。這便是亂世救國的難處，行差踏錯一步即是萬丈深淵。倘若心中沒有一絲英雄主義的執念，很難堅持到家國宏願真正實現的那天。

《權力遊戲》（Game of Thrones）的作者佐治·R·R·馬田（George R.R. Martin）認為，所有人都有成為英雄的潛力。《山有木兮木有心》裡的英雄主義是一種集體精神，一種普遍的少年意氣。每個人都在思考、踐行如何用自我的微小力量去庇佑更多的人。

東臨苦戰邊關，眾將都覺得鄜州守不住時，孟一郎仍心念堅決，“守不住，也要守”。在北戎遇險時，光燁要求太初先自保，但太初直言“你教我為人君者心懷天下，教我身先士卒同生共死，卻從未教我如何苟且偷生”。少年英雄不畏死，不畏險，畏的是失去上戰場的勇氣。

《山有木兮木有心》無疑是熱血的，但這份熱血並不天真，也不中二，而是一種將責任攬於肩，“雖九死猶未悔”的堅定，更是對自強不息傳統文化精神的創新性延續。

這部作品以少年英雄成長的線索架構紛爭亂世，讓奇幻古裝和家國情義融合，煥發出新光彩。接下來，諸國人偶的陰謀拉開序幕，上官醉被放走，東臨國眾少年如何在諸多變數中穩定局面？讓我們繼續追劇，少年人的謀略和真情，值得細細看來。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】