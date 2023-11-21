《樂遊原》為什麼爆紅？許凱景甜組CP演愛情動作片　仲玩捆綁PLAY

古裝雙強愛情劇《樂遊原》在時裝劇扎堆的十一月中劇，硬是殺出一條血路，首播當晚，騰訊站內熱度值直接飆破22000！能首戰告捷，不僅僅是靠許凱、景甜兩位的「顏值」加持，兩人更在戲中大秀「腳」力，打的難分難捨！因《東宮》、《人生若如初相見》等多部虐心劇作，而有「BE教母」美譽的匪我思存，這回竟親自下場參與改編，消息一出，讓網友直呼「感覺背後泛起雙倍涼意」！擁有這麼多看點的《樂遊原》，你還能忍住不加入嘛？



《樂遊原》絕世甜劇？原著作者匪我思存親上火線發文掛保證！

由親媽匪我思存操刀的古裝鬥智愛情劇《樂遊原》，講述朝堂動盪，奸臣當道，身為皇孫的李嶷（許凱 飾）為還百姓太平，邊關起兵直指京師，因緣際會地遇見隱藏真實身份的將軍獨女崔琳（景甜 飾），各懷心思的兩人鬥智鬥勇，更與多勢力中明爭暗鬥，攜手演繹了一場江山為聘，雙強共赴樂遊原的浪漫愛情。頂著匪大出品必屬「虐劇」的抬頭，《樂遊原》的結局究竟是Happy End，還是Bad End的話題，往上討論熱度居高不下，甚至連身為親媽的匪我思存都興致勃勃地下場參一腳，直接發文稱《樂遊原》為絕世甜劇！可惜「慘痛案例」過多，網友們似乎都不太相信，甚至還有網友直接神回覆：「《樂遊原》是絕「逝」甜劇！」

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許凱、景甜一言不合就開打，實力演繹「打是情罵是愛」！

古裝鬥智愛情劇《樂遊原》一開播就「武力值爆表」！短短四集裡，男、女主角李嶷和崔琳就已經至少開打四回合，從水裡的「針」風相對，到陸地上的濕身「拳腳相向」，甚至還不約而同的挑上「腳」力對決，第一局，崔琳使詐將李嶷踢進井裡，略勝一籌！結果幾天後的第二局，崔琳想再次使詐套路李嶷，缺沒想到聰明反被聰明誤，這回換崔琳被踢進水裡，後面更是輪流上演「捆綁PLAY」，兩人打的是你來我往不帶一絲手軟，卻沒想到情愫也在不知不覺中滋長了起來，難道正就是所謂的「打是情，罵是愛」嘛？

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雖說《樂遊原》有點出師不利，開播先是撞上「現偶101」，緊接又遇上古裝話題之作《寧安如夢》空降登場，頗有一點夾縫中求生存的意味，但儘管強敵環伺，《樂遊原》依舊殺出一條血路，開播成績屢創新高，而隨著劇情發展，李嶷帶領的鎮西軍，與崔琳率領的崔家軍勢必有一場避無可避的惡戰，預告裡曾出現的「棺材」是否正暗示著兩人最終結局？究竟親上火線掛保證「必甜」的匪大，這次會不會被打臉呢？

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